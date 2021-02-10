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10.02.2021 18:30
Рубрика: В мире

В новый год с новыми возможностями

Китай стал единственной крупной мировой экономикой, продемонстрировавшей рост в 2020 году
Текст: Евгений Васильев
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
В ночь с 11 на 12 февраля Китай встречает Новый год по лунному календарю. Новогодние традиции в России и КНР во многом схожи: в обеих странах праздник проводят в семейном кругу за богатым столом. И в России, и в Китае подводят итоги уходящего года и строят планы на следующий.

Говоря об итогах минувшего года в российско-китайских отношениях, наблюдатели отмечают: в 2020-м двустороннее взаимодействие прошло закалку пандемией коронавируса. Россия и КНР подали пример оперативного противоэпидемического сотрудничества, помогая друг другу в самые тяжелые моменты. Гуманитарная помощь оказывалась как по правительственной линии, так и по каналам народной дипломатии: между городами-побратимами, партнерскими СМИ, общественными организациями. Было оперативно налажено сотрудничество в сфере вакцин: в России тестируют китайскую, а в КНР планируется развернуть производство российской. Важно и то, что Россия и Китай выступили единым фронтом против попыток политизации пандемии: и в Пекине, и в Москве существует понимание, что распространяющийся в непростой эпидемической ситуации "политический вирус" может быть куда опаснее для мира, чем сам COVID-19.

Фото: EPA-EFE/SHAHZAIB AKBER
Российская и китайская вакцины доказали свою высокую эффективность

Выдержали испытание пандемией и российско-китайские торгово-экономические отношения. По итогам 2020 года двусторонний товарооборот сократился лишь на 2,9%, по-прежнему превысив психологически важную планку в $100 млрд. По отдельным товарным позициям наблюдался уверенный рост. Так, поставки российской сельхозпродукции в КНР вышли на новый рекорд в $5,55 млрд. Посол России в Китае Андрей Денисов отметил, что пандемия коронавируса практически не повлияла на общий объем российско-китайского товарооборота. По его словам, актуальной остается задача удвоения объема российско-китайской торговли и доведения его до $200 млрд в год к середине нынешнего десятилетия. "Конечно, это не самоцель, которой нужно добиваться любой ценой. Важен качественный рост. Но никто задач удвоения товарооборота не снимал. Непреодолимых препятствий на пути к этим показателям нет", - подчеркнул Денисов.

Пандемия не остановила осуществления стратегически важных двусторонних проектов. Так, поставляемый по трубопроводу "Сила Сибири" в КНР российский газ уже дошел до Пекина, а в этом году с прокладкой новых газотранспортных веток его подключат еще в нескольких регионах КНР. Оформился стратегический проект Амурского газохимического комплекса, в котором китайская Sinopec получила долю в 40%.

По мнению наблюдателей, в наступающем году Быка будут шириться возможности развития двустороннего торгово-экономического сотрудничества. Росту предпринимательской активности будет способствовать начавшаяся в Китае и России вакцинация, которая позволит улучшить санитарную обстановку, а значит, и активизировать контакты между бизнесменами двух стран.

Фото: Evan Vucci/AP
Какие препятствия мешают развитию отношений КНР и США

Китай по итогам ушедшего года стал единственной крупной мировой экономикой, продемонстрировавшей рост. В 2021 году темпы развития экономики КНР ожидаются на уровне восьми и более процентов. Несомненно, это даст новые возможности зарубежным партнерам. В марте на сессии Всекитайского собрания народных представителей (высшего органа законодательной и государственной власти КНР) будет принят XIV план пятилетнего социально-экономического развития. В нем будет закреплен курс на "реформу спроса", которая предполагает стимулирование внутреннего потребления и открывает новые горизонты для зарубежных поставщиков. Ожидается, что объем внутреннего потребления в КНР в последующие пять лет увеличится практически в полтора раза: с $8 трлн в 2020-м до $12 трлн в 2025 году. Как заявил председатель КНР Си Цзиньпин, в ближайшие 10 лет страна намерена импортировать товаров на $22 трлн. Это огромный рынок, на котором будут появляться все новые ниши и для российских поставщиков.

В политической сфере в год Быка ожидается "девиртуализация" российско-китайских контактов на высшем уровне: это будут уже не звонки или телеконференции, а личные встречи. "Как только обстановка позволит, мы немедленно возобновим личные контакты на всех уровнях", - пообещал посол России в КНР.

Китайские политологи образно говорят: "В год Быка Китай и Россия возьмут удачу за рога"

Главным политическим событием в двусторонних отношениях станет празднование юбилея Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве, которому 16 июля исполнится 20 лет. В нынешнем году Россия и Китай автоматически продлят его еще на пять лет. "Это документ большого политического значения. 16 июля подходит к концу срок его действия. Документ предполагает, что при согласии обеих сторон он автоматически продлевается на пять лет", - сообщил Андрей Денисов. "Действие договора будет продолжено. Возможно, некоторые формулировки могут быть слегка подкорректированы, но когда и как - это вопрос работы наших дипломатов. В целом договор сохраняет свою актуальность и продолжит действовать", - подчеркнул российский посол.

Основываясь на этом, наблюдатели выражают уверенность в том, что в наступающем году Быка благоприятная политическая атмосфера и посткоронавирусное восстановление экономики создадут множество новых возможностей для укрепления российско-китайских отношений по всем направлениям. Китайские политологи образно говорят: "В год Быка Китай и Россия возьмут удачу за рога".

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