Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта

Власти ФРГ продлили карантинные меры в стране до 7 марта с отдельными оговорками. Об этом говорится в документе, принятом по итогам совещания канцлера страны Ангелы Меркель с главами регионов.

"Действующие решения канцлера и премьер-министров федеральных земель остаются по-прежнему в силе, если этим постановлением не предусматриваются какие-либо изменения. Земельные власти соответствующим образом адаптируют их распоряжения и продлят их до 7 марта", - говорится в постановлении.

Согласно документу, в частности, с 1 марта при условии соблюдения правил гигиены смогут открыться парикмахерские. Решать, стоит ли открывать школы, будут федеральные земли. Ослаблять ограничения в дальнейшем будут только если в течение семи дней количество новых случаев заражения будет стабильно ниже 35 на 100 тысяч жителей. Если такие показатели будут достигнуты, то возможно снова откроются торговые точки, музеи и другие заведения.