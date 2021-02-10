Власти Кубы продолжают раскрывать подробности проводимой на Острове свободы экономической реформы. Теперь объявлено о предстоящем снятии основной части ограничений для ведения частного бизнеса.

Ранее самозанятым кубинцам было необходимо получать специальную лицензию на осуществление предпринимательской деятельности, выбирая из 127 разрешенных сфер. Теперь же этот "разрешенный список" отменяется, а его место займет "запрещенный список". Он содержит 124 направления бизнеса, которыми "частники" по-прежнему заниматься не смогут, а все остальные законные сферы деятельности доступны (в общей сложности более 2000).

"Влияние ужесточающейся блокады Кубы со стороны США, а также последствия пандемии коронавируса крайне негативно повлияли на экономическую активность в целом, и на частное предпринимательство, в частности. Снятие ограничений для частного бизнеса принимается в это непростое время", - отметил в эфире национального телевидения глава министерства экономики и планирования Кубы Алехандро Хиль. Министр отметил, что принятое решение является не импровизацией, а хорошо взвешенным и продуманным шагом.

Алехандро Хиль напомнил, что, по состоянию на сегодняшний день, в частном бизнесе заняты около 600 тысяч кубинцев. При этом из них около 250 тысяч были вынуждены приостановить действие своих лицензий (за которые предприниматели обязаны ежемесячно платить - прим. "РГ") из-за пандемии. По причине введенных ограничений многие частные предприятия, подавляющее большинство которых было так или иначе завязано на сферу туризма (аренда жилья, рестораны, услуги такси), пришлось временно закрыть.

"Нам придется пройти через сложный период глубоких изменений нашей экономики, как государственного, так и частного сектора", - предупредил министр. Хотя каких-либо конкретных шагов пока анонсировано не было. Ожидается, что изменения предполагают не только лишь расширение списка доступного частным предпринимателям бизнеса, но также и реформы действующего законодательства, например, в сфере налогообложения. Отдельно стоит вопрос о возможности создания частных средних и малых предприятий, которые пока остаются вне закона.

Социализм под угрозой?

Объявление о снятии части преград для частного бизнеса на Кубе во многом было воспринято как конец эпохи социализма на Острове Свободы. И все же пока рано делать вывод о том, насколько столь резкие утверждения справедливы, ведь социально ориентированный характер кубинского государства остается без изменений. Да и сам частный бизнес, пусть и в усеченном виде, пришел на Кубу еще в 1993 году, когда страна переживала крупнейший в своей истории кризис после прекращения помощи со стороны СССР.

С начала этого года на Острове Свободы началась масштабная экономическая реформа. За громкими заголовками (вроде отказа от одновременного хождения двух нацвалют или повышения зарплат и, как следствия, цен) оказалась практически незамеченной сама суть запущенных преобразований: желание государства заставить кубинцев работать. Вернее - на практике объяснить эту необходимость. Ведь население Кубы за долгие годы действия всевозможных государственных программ социальной помощи привыкло к тому, что вопрос обеспечения основными продуктами питания и предметами первой необходимости будет решен без особых усилий. Сами кубинцы зачастую говорят, что Куба - единственная страна в мире, где можно спокойно жить, не работая. Вернее - говорили. Теперь же эта эпоха, похоже, подошла к концу.

Катализатором изменений в размеренной и закостенелой кубинской жизни страны стал, безусловно, острый кризис, вызванный пандемией коронавируса. COVID-19 больно ударил по всей мировой экономике, но одной из наиболее пострадавших сфер стал туризм - одна из ключевых отраслей для экономики Кубы, главный источник валютных доходов. Теперь же долларов в экономике стало заметно меньше: несмотря на открытие части курортов, говорить о восстановлении турпотока пока не приходится. А в условиях, когда национальная промышленность оказывается не в состоянии обеспечить имеющийся спрос (даже на жизненно необходимые базовые продукты питания вроде муки, курицы, подсолнечное масло), именно валюта становится ключевой - государство вынуждено закупать товары за рубежом. Да еще и по не самым низким ценам на рынке из-за жестких санкций со стороны США.

Многие изменения на Кубе заметны невооруженным взглядом. Уже более года в стране успешно функционируют валютные магазины. Впрочем, "успешно" - понятие относительное, а в последнее время и вовсе спорное. Такие магазины, в которых оплатить товары можно исключительно банковской картой, привязанной к валютному счету, зачастую становятся единственным способом купить необходимые продукты. Ведь за кубинские песо приобрести что-то становится сложнее каждый день: в государственных торговых сетях вынуждены продавать все те же импортированные товары за песо, а на их закупку тратить иностранную валюту. Такой роскоши в нынешних условиях страна вряд ли себе может позволить, отсюда и вынужденный дефицит.

Впрочем, дефицит уже чувствуется и в валютных магазинах: об этом наиболее красноречиво свидетельствуют многочасовые очереди. В качестве примера достаточно привести среднее время ожидания в крупных торговых точках, где вероятность приобрести продукты пусть и за доллары, но все же наиболее высока: приезжающие еще до открытия точки рано утром (в 5-6 часов утра) выходят из магазина в 3-4 часа дня, проводя в очереди около 10 часов. При этом внятного ответа на вопрос о том, из-за чего на Кубе возникают очереди уже и в валютные магазины, пока так и не прозвучало…

Насколько анонсированные послабления для частного бизнеса смогут помочь в разрешении непростой экономической ситуации и имеющихся проблем, все еще по-прежнему неясно. И, хотя запрещенные виды деятельности пока не названы, понятно, что государство в любом случае сохранит за собой тотальный контроль над экономикой в целом и над предпринимателями в том числе. Пока же власти Кубы ясно дали понять бизнесменам, что готовы идти им навстречу при условии соблюдения "частниками" правил игры. Каких именно - будет объявлено позже. И лишь после запуска анонсированных преобразований станет понятно, насколько действительно готовы меняться кубинские власти, и какую свободу они готовы предоставить бизнесменам.