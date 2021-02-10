Нападающий "Барселоны" Лионель Месси получил очередной приз. Аргентинец был признан лучшим игроком десятилетия (с 2011 по 2020 год) по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

Рейтинг был составлен по итогам голосования, проведенного среди представителей 150 стран. Первую тройку вместе с Месси составили португалец Криштиану Роналду ("Ювентус") и бывший одноклубник Лионеля испанец Андрес Иньеста ("Виссел Кобе"). В топ-10 также попали: Неймар ("ПСЖ", Бразилия), Серхио Рамос ("Реал", Испания), Мануэль Нойер ("Бавария", Германия), Роберт Левандовски ("Бавария", Польша), Джанлуиджи Буффон ("Ювентус", Италия), Златан Ибрагимович ("Милан", Швеция) и Лука Модрич ("Реал", Хорватия).

Пока Месси собирает различные индивидуальные призы, его будущее обсуждают как в СМИ, так и болельщики. На днях популярное издание France Football на обложке нового выпуска журнала опубликовало фотографию Лионеля в форме "Пари Сен-Жермен". Напомним, что уже в ближайший вторник "Барселона" примет парижан в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Чуть ранее полузащитник французской команды и партнер Месси по национальной сборной Аргентины Анхель Ди Мария подчеркнул: он хочет продлить контракт с "ПСЖ", поскольку уже в новом сезоне в Париж может переехать Месси.

По итогам голосования Месси опередил таких футболистов, как Криштиану Роналду, Неймар и Златан Ибрагимович

- Мы ведем переговоры о продолжении сотрудничества. Я бы хотел остаться, потому что есть вероятность, что скоро к нам присоединится Месси, - сказал Ди Мария.

На слова Ди Марии и появление Месси в форме "ПСЖ" на обложке France Football почти сразу же отреагировал главный тренер "Барселоны" Рональд Куман.

- Не знаю, почему они это делают. Если они хотят поговорить о Лео и его будущем, пусть обсуждают. Что нам остается делать - так это готовиться к матчам с "Севильей" и "Алавесом", а во вторник нас ждет "ПСЖ". Там и увидим, - сказал Куман.

Помимо французского суперклуба, в приглашении Месси заинтересован "Манчестер Сити". По неофициальной информации, "горожане" внимательно следят за развитием ситуации, избрав тактику, противоположную той, что использует "ПСЖ". Месси не нравится чрезмерная активность парижан, особенно в прессе. Ему больше нравится подход "Сити". Английский клуб планирует начать работу над переходом лидера "Барселоны" в марте или апреле.

Тем временем серьезный скандал разразился после ответного полуфинального матча Кубка Италии между "Ювентусом" и "Интером" (0:0). По данным портала Football Italia, по окончании встречи президент туринского клуба Андреа Аньелли оскорбил главного тренера гостевой команды Антонио Конте. Сообщается, что Аньелли сказал в адрес специалиста следующую фразу: "Заткнись, засранец".

- "Ювентус" должен быть объективным. Полагаю, резервный судья слышал и видел, что происходило на протяжении всего матча. На мой взгляд, они должны быть более вежливыми. Им нужно больше спортивного мастерства и уважения к тем, кто работает, - отметил Конте.

Что касается непосредственно футбола, то "Ювентус" вышел в финал Кубка. Неделей ранее туринцы обыграли на выезде "Интер" со счетом 2:1 благодаря дублю Криштиану Роналду.

- Мы надеялись попасть в финал Кубка. Это входило в мой план вместе с выигрышем Суперкубка и выходом в 1/8 Лиги чемпионов. Когда я был футболистом, было проще, потому что все заканчивалось со свистком арбитра. Тренеру же сразу нужно думать о следующем матче и мыслить за 30 человек. Сегодня мне понравилось то, что у "Интера" практически не было ударов в створ, а у нас возникали моменты в атаке. Мы очень довольны, - подчеркнул наставник туринской команды Андреа Пирло.

Соперник "Старой синьоры" определился накануне по итогам встречи "Аталанты", за которую выступает Алексей Миранчук, с "Наполи". Результат этого матча стал известен после подписания "РГ" в печать. Первый поединок между этими командами завершился нулевой ничьей.

Между тем

11 февраля в Катаре в 21.00 по Москве состоится финальный матч клубного чемпионата мира. За трофей поборются "Бавария" (Германия) и "Тигрес" (Мексика). Безусловно, фаворитом является мюнхенская команда. Она подтвердила свой статус в полуфинале, уверенно победив "Аль-Ахли" (Египет) со счетом 2:0. Как и положено, оба мяча забил лучший игрок мира прошлого года по версии ФИФА Роберт Левандовски. Добавим, что за три часа до финала пройдет встреча за третье место: в ней сыграют "Аль-Ахли" и "Палмейрас" (Бразилия).