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10.02.2021 09:00
Рубрика: Власть

Майору Вихрю исполнилось бы 104 года

Текст: Евгений Иванов
Алексею Николаевичу Ботяну, легендарному разведчику, Герою России, человеку про которого написано множество книг и снято немало художественных и документальных фильмов, 10 февраля исполнилось бы 104 года.

Он всегда был энергичным человеком: то с утра проедет на велотренажере 5 километров, то отправится на волейбольный матч с друзьями. В 95 лет специально для съемок фильма о нём на глазах изумленных десантников Ботян выбил 29 из 30 возможных очков в тире. В шахматы единственный раз он сдал партию московской студентке, увидев на её глазах слёзы в ожидании поражения.

Фото: Сергей Михеев/ РГ
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В своем последнем интервью в здании пресс-бюро СВР России в январе прошлого года, обращаясь к молодежи, он произнес слова, которые теперь можно считать напутствием: "Что сегодня можно пожелать молодежи? Чтобы всегда помнили: Родина у нас одна, и защищать её надо любыми средствами, а если необходимо, то ценой собственной жизни. Надо быть защитником Родины! Никто, особенно в сегодняшнее время, на нас не посмеет напасть и угрожать. Мы настолько сегодня сильны и вооружены. И патриоты найдутся у нас и среди молодых ребят. Мы (ветераны) являемся для них примером. Так будет и в дальнейшем. Я полагаю, что никакой опасности у нас нет и быть не может. И бояться нам нечего".

Алексей Николаевич любил журналистов. Он охотно помогал и оказывал всяческое содействие то съемочным бригадам в создании фильма, то пишущим журналистам, которые приходили брать интервью у легендарного разведчика. Ведь он понимал, какое значение имеет информация. Алексей Ботян всегда был рад поделиться своими мыслями, настроением, пониманием, имея за своими плечами ценнейших богатый жизненный опыт. До конца своих дней Алексей Николаевич всегда оставался на защите Отечества.

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