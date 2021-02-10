Мясников объяснил, когда боль в горле смертельно опасна

Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, в каком случае боль в горле связана с опасностью для жизни.

Как отметил доктор в эфире телеканала "Россия-1", необходимо как можно быстрее обратиться к специалистам при симптомах поражения органов дыхательной системы гемофильной палочкой, провоцирующей воспаление надгортанника.

Например, в этом случае у пациента голос становится сиплым.

"Как говорят: "Голос, как горячей картошки съел". Начинает течь слюна. Это все очень опасные симптомы", - отметил Александр Мясников.

Врач уточнил, что хирургическое вмешательство показано при перенесенном ранее абсцессе или в том случае, если стрептококковая инфекция появляется больше семи раз в год (речь об удалении миндалин).