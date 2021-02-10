МИД РФ направит материалы о поддержке протестов из-за рубежа в международные организации

Россия направит в международные организации информацию о поддержке протестных акций в РФ из-за рубежа. Об этом сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Мы переведем все это на (иностранные - прим. "РГ") языки, отправим в международные организации и дадим указания нашим посольствам, чтобы они это активно продвигали", - сказала Захарова в ходе заседания комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела.

Она также добавила, что Запад пытается оказать влияние на внутриполитические процессы в России и мобилизует санкционные настроения.

"Это прямая цепочка", - заключила дипломат.