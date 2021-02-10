Минфин намерен обсудить целесообразность ведения "цифрового налога"

"Вы справедливо отметили, что крупные иностранные цифровые компании зарабатывают прибыль от оказания услуг в России, которая в принципе не облагается сейчас налогом в нашей стране, потому что зачастую у них нет здесь представительств. Поэтому мы будем стремиться изменить ситуацию и облагать эту прибыль налогом", - сказал Алексей Сазанов.

Он уточнил, что на площадке ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) идут дискуссии о создании наднационального налога, который распределялся бы между различными странами. "Мы будем изучать мировой опыт. Например, в Англии первый полноценный год применения цифрового налога закончится 31 марта этого года. Посмотрим на его результаты и будем думать о целесообразности его введения в России. Пока окончательного решения на этот счет нет", - подчеркнул замминистра.

Он также сообщил, что следующее расширение применения налога на дополнительный доход (НДД) возможно не ранее 2024 года. "Я думаю, что следующее решение о расширении НДД возможно не раньше 2024 года", - сказал он.

Также, по его словам, не планируется возвращать адресные льготы, в том числе по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ). "Возвращать адресные льготы мы не планируем, в том числе льготы по НДПИ. Готовы обсуждать перевод отдельных месторождений на режим НДД с 2024 года, когда, надеюсь, уже закончится действие сделки ОПЕК+, не будет ограничений по добыче и можно будет по максимуму использовать ресурсный потенциал России. Тогда мы будем готовы вернуться к дискуссии, но в рамках режима НДД", - отметил Алексей Сазанов.