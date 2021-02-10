Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ

Заместитель председателя правительства Виктория Абрамченко поручила Минсельхозу, Минтруду и МВД решить вопрос с привлечением иностранных рабочих для сезонных работ в АПК, пишет РБК со ссылкой на копию поручения вице-премьера.

С этой просьбой обратился к Виктории Абрамченко первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов. По его словам, ощущается нехватка прежде всего специалистов. Местное население неохотно идет на такие работы из-за тяжелых условий труда. Часто у них нет нужного опыта и знаний. Много лет на такие работы привлекались мигранты - в основном из Узбекистана и Таджикистана. Но пандемия закрыла границы.

В прошлом году аграрии, чтобы сохранить урожай, платили больше обычного за такие работы. Иногда оплата за рабочий день достигала 5 тыс. рублей, что отразилось в себестоимости продукции и на прибыли сельхозпредприятий. Однако проблема не была решена полностью.

По оценке Хатуова, для сезонных работ в 2021 году нужно дополнительно около 38,2 тыс. иностранных рабочих.