Минсельхоз попросил разрешить въезд в Россию иностранным рабочим

Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила минсельхозу, минтруду и МВД решить вопрос с привлечением иностранных рабочих для сезонных работ в АПК. С такой просьбой обратился к вице-премьеру первый замминистра сельского хозяйства Джамбулат Хатуов.

На проблему нехватки сезонных рабочих минсельхоз обратил внимание еще в прошлом году - с закрытием границ из-за коронавируса на сбор урожая не смогли вернуться тысячи иностранных специалистов. Тогда решить проблему частично удалось с помощью работников из других отраслей и студентов. Но ситуация обострилась накануне весенне-полевых работ 2021 года. По данным минсельхоза, общая потребность российского АПК в рабочей силе за счет внешней миграции составляет около 39 тысяч человек на сезон.

В дефиците прежде всего механизаторы, ветеринары, агрономы. Аграрии готовы платить хорошую зарплату, но кандидатов на рынке просто нет, говорит исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Механизатор может зарабатывать 100-200 тыс. рублей весной-летом. И зарплата не зависит от того, из какой страны приехал специалист. Главное, чтобы он обладал необходимыми знаниями. Ветеринар в животноводстве, работающий на производстве (фермы, заводы, лаборатории), может получать 50-200 тыс. рублей, в зависимости от квалификации, региона, зоны ответственности. По словам президента Agrifood Strategies Альберта Давлеева, в животноводстве дефицит кадров начал ощущаться уже 5-7 лет назад.

По разнорабочим дефицит прежде всего в южных регионах, которые специализируются на выращивании овощей открытого грунта. По словам Красильникова, обсуждается вариант привлечения иностранных рабочих, похожий на тот, что разработал минстрой. Так, рабочие должны не ранее чем за три дня до приезда пройти ПЦР-тест на коронавирус и предоставить справку об этом. Работодатель должен организовать иностранцам места постоянного проживания, поставить их на миграционный учет и официально трудоустроить. "Возможно, такой вариант будет распространен сразу на несколько отраслей", - предполагает эксперт.