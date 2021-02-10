Минский автозавод представил перронный автобус на выставке в Москве

"Новинка с символом Беларуси - синими васильками на борту - вызывает большой интерес участников и гостей форума. Стенд Минского автомобильного завода 9 февраля посетил министр транспорта России Виталий Савельев. Он высоко оценил продуманные технические решения и обновленную компоновку салона автобуса МАЗ 271. Это совместная разработка конструкторов МАЗа со специалистами Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси", - рассказали журналистам в пресс-службе предприятия.
Минский автомобильный завод - единственный производитель перронных автобусов в странах СНГ. Кроме того, при сопоставимых характеристиках он значительно дешевле европейских аналогов.