Минский автозавод представил перронный автобус на выставке в Москве

Минский автомобильный завод представил перронный автобус МАЗ 271 для перевозки пассажиров в аэропортах на 8-й национальной выставке инфраструктуры аэропортов и гражданской авиации NAIS 2021 в Москве. В ежегодном форуме, приуроченном ко Дню работника гражданской авиации, участвуют более 4 тысяч профессионалов из 66 российских регионов и 30 стран мира.

maz.by

"Новинка с символом Беларуси - синими васильками на борту - вызывает большой интерес участников и гостей форума. Стенд Минского автомобильного завода 9 февраля посетил министр транспорта России Виталий Савельев. Он высоко оценил продуманные технические решения и обновленную компоновку салона автобуса МАЗ 271. Это совместная разработка конструкторов МАЗа со специалистами Объединенного института машиностроения Национальной академии наук Беларуси", - рассказали журналистам в пресс-службе предприятия. Минский автомобильный завод - единственный производитель перронных автобусов в странах СНГ. Кроме того, при сопоставимых характеристиках он значительно дешевле европейских аналогов. Как мигрируют люди и денежные потоки между Россией и Беларусью

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