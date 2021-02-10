Миронов рассказал, как можно увеличить пенсии в России

Лидер партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов назвал три основных способа для увеличения пенсий россиян - отменить некоторые налоговые льготы, увеличить взносы в ПФР для состоятельных граждан и оптимизировать расходы фонда.

По словам парламентария, фракция партии в Госдуме регулярно готовит альтернативный проект бюджета, в котором говорится и о новых источниках дохода для страны. "Только отмена налоговых льгот для экспортеров сырья даст бюджету 2 трлн рублей. Эти деньги вполне можно было бы направить на пенсии", - рассказал Сергей Миронов агентству Ura.ru.

Также депутат считает, что нужно увеличить взносы в ПФР для богатых россиян, а именно для чиновников, бизнесменов и топ-менеджеров госкорпораций. Кроме того, по мнению Миронова, стоит оптимизировать непрофильные расходы ПФР и перенаправить часть средств на увеличение пенсий.