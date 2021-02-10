Новости

Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 20:59
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 20:49
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 20:44
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 20:35
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 20:30
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 20:18
Путин встретится с Лукашенко 20:08
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 20:04
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 20:04
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро 19:58
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково 19:40
В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций 19:40
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок 18:31
Пенсионный фонд будет платить пособия, которые начисляли в соцзащите 18:25
Частная автодорога в Ростове станет бесплатной на 30 дней раньше срока 18:08
Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости" 18:06
В Петербурге число угонов в пандемию снизилось на 42% 18:05
Загадочный монолит в Турции оказался пиаром космической программы 18:03
Стало известно, куда россияне поедут на поезде в февральские праздники 17:56
Турция может отправить своего первого космонавта на "Союзе" 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 20:04
Рубрика: Спорт

Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Текст: Максим Домчев

Российская биатлонистка Светлана Миронова извинилась за два штрафных круга в смешанной эстафете, которые лишили команду шансов на медали чемпионата мира.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате мира

Напомним, сборная России в смешанной эстафете заняла более чем скромное девятое место. Окончательно шансов на медали команда лишилась на третьем этапе, после того как Светлана Миронова на второй стрельбе не смогла закрыть две мишени, заработав штрафные круги.

После финиша Миронова извинилась за неудачное выступление и объяснила причины произошедшего.

"Сегодня была очень тяжелая гонка. Не ожидала, что будет такое состояние. В первую очередь хочу извиниться перед командой и болельщиками за то, что получилась "стойка" с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление, и винтовка вообще не останавливалась на мишени. Поэтому я не смогла закрыть дополнительными патронами две мишени", - сказала Миронова в эфире "Матч ТВ".

Спортсменка отметила, что на протяжении последних четырех дней испытывала сильное психологическое напряжение.

"Но, думаю, что после первой гонки это напряжение уйдёт. Всё-таки это ожидание первой гонки после двух недель перерыва. Поэтому вот так. Мы прошли акклиматизации здесь, на сборе. Две недели проходили. Но думаю, что всех прямо накрывает", - сказала Миронова.

Спорт Биатлон

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Попова заявила о сохранении масочного режима в России
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
"ПСЖ" готов подписать Лионеля Месси уже в следующем сезоне
Названа причина крушения вертолета Коби Брайанта