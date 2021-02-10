Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Светлана Миронова извинилась за два штрафных круга в смешанной эстафете, которые лишили команду шансов на медали чемпионата мира.

Напомним, сборная России в смешанной эстафете заняла более чем скромное девятое место. Окончательно шансов на медали команда лишилась на третьем этапе, после того как Светлана Миронова на второй стрельбе не смогла закрыть две мишени, заработав штрафные круги.

После финиша Миронова извинилась за неудачное выступление и объяснила причины произошедшего.

"Сегодня была очень тяжелая гонка. Не ожидала, что будет такое состояние. В первую очередь хочу извиниться перед командой и болельщиками за то, что получилась "стойка" с двумя кругами. Здесь достаточно коварный подход, и, когда я сделала пять выстрелов, началось перевосстановление, и винтовка вообще не останавливалась на мишени. Поэтому я не смогла закрыть дополнительными патронами две мишени", - сказала Миронова в эфире "Матч ТВ".

Спортсменка отметила, что на протяжении последних четырех дней испытывала сильное психологическое напряжение.

"Но, думаю, что после первой гонки это напряжение уйдёт. Всё-таки это ожидание первой гонки после двух недель перерыва. Поэтому вот так. Мы прошли акклиматизации здесь, на сборе. Две недели проходили. Но думаю, что всех прямо накрывает", - сказала Миронова.