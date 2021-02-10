Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили новый обмен пленными

Новости

Коронавирусные ограничения в ФРГ продлены до 7 марта 22:09
На Украине запретили регистрировать российские вакцины от COVID-19 22:08
В Instagram прокомментировали массовый сбой в России 22:01
Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса 21:50
В Петербурге с 12 февраля откроют фудкорты и разрешат караоке 21:42
Фильм "Зоя" вошел в число лидеров отечественного проката 21:36
МЧС распространило экстренное предупреждение о снегопаде в Москве 21:33
Ученые обнаружили возможную причину болезни Паркинсона 20:59
Экс-муфтия Киргизии задержали по подозрению в финансовых махинациях 20:49
В Чечне объяснили решение отменить обязательное ношение масок 20:45
В Петербурге перепрофилируют 11 инфекционных стационаров 20:44
В квартиру на севере Москвы заползла змея с голубыми глазами 20:35
Историку Соколову второй раз отказали в иске к избитой им девушке 20:30
В Мордовии число коек для больных COVID-19 сократили на 1200 20:18
Путин встретится с Лукашенко 20:08
Twitter больше не откроет Трампу доступ к платформе 20:04
Миронова извинилась за провал в смешанной эстафете на ЧМ по биатлону 20:04
В Петербурге начали вакцинировать от коронавируса у станций метро 19:58
Вылетевший из Петербурга в Уфу самолет экстренно вернулся в Пулково 19:40
В ГП предлагают заочно привлекать иностранных организаторов незаконных акций 19:40
Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
В Минприроды рассказали, где весной ждать лесные пожары 18:53
На дорогах Москвы стало больше машин 18:48
На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей 18:44
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 21:37
Рубрика: Власть

Трудный путь домой

Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили новый обмен пленными
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
При участии российских миротворцев Баку и Ереван снова провели обмен военнопленными. Причем домой их доставили наши "голубые каски". Речь, правда, не идет о передаче с каждой стороны большого количества людей. Но в такой ситуации важен каждый случай обмена попавшими в плен.

Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил: "В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных".

В Карабахе спасатели помогают водителям преодолеть Лачинский перевал

Подобное произошло после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе не впервые. Но и частыми такие обмены тоже не назовешь. Без активных усилий российских военных это вообще вряд ли было бы возможным. На данное обстоятельство ранее обращал особое внимание официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вот что, к примеру, он рассказал о первом обмене пленными. Рустам Мурадов в течение двух недель вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон. Он настаивал, чтобы обмен пленными осуществлялся по предусмотренному совместным заявлением руководителей трех стран принципу "всех на всех". В итоге генерал Мурадов лично передал представителям Баку 12 человек, а армянской стороне - 44 пленных.

Работы и забот в Карабахе нашему генералу хватает. Ему, в частности, пришлось заниматься вооруженным инцидентом в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. Напомним, что именно там российские миротворцы зафиксировали первое после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. В итоге удалось не допустить дальнейшего обострения ситуации.

Власть Безопасность Армия Власть Безопасность Спецслужбы В мире экс-СССР Армения В мире экс-СССР Азербайджан Правительство Минобороны Проблема Нагорного Карабаха

Главное сегодня

Путин встретится с Лукашенко
Попова заявила о сохранении масочного режима в России
В Госдуме нашли западный след в несогласованных акциях
Более 2 млн россиян привито первым компонентом вакцины "Спутник V"
В Крыму отреагировали на слова Киева о полетах НАТО над полуостровом
Конституционный суд защитил право инвалидов жить вместе с родителями
Как по новому закону будут удалять мат из соцсетей