Миротворцы РФ в Карабахе обеспечили новый обмен пленными

При участии российских миротворцев Баку и Ереван снова провели обмен военнопленными. Причем домой их доставили наши "голубые каски". Речь, правда, не идет о передаче с каждой стороны большого количества людей. Но в такой ситуации важен каждый случай обмена попавшими в плен.

Командующий российским миротворческим контингентом генерал-лейтенант Рустам Мурадов сообщил: "В результате проведенной работы российскими миротворцами под моим личным контролем самолетом ВКС России доставлен в Баку один находившийся в плену и возвращены в Ереван пять пленных".

Подобное произошло после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе не впервые. Но и частыми такие обмены тоже не назовешь. Без активных усилий российских военных это вообще вряд ли было бы возможным. На данное обстоятельство ранее обращал особое внимание официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вот что, к примеру, он рассказал о первом обмене пленными. Рустам Мурадов в течение двух недель вел интенсивные переговоры с представителями армянской и азербайджанской сторон. Он настаивал, чтобы обмен пленными осуществлялся по предусмотренному совместным заявлением руководителей трех стран принципу "всех на всех". В итоге генерал Мурадов лично передал представителям Баку 12 человек, а армянской стороне - 44 пленных.

Работы и забот в Карабахе нашему генералу хватает. Ему, в частности, пришлось заниматься вооруженным инцидентом в окрестностях населенных пунктов Хцаберд и Хин Тахер Гадрутского района. Напомним, что именно там российские миротворцы зафиксировали первое после окончания боевых действий в Нагорном Карабахе нарушение режима прекращения огня. В итоге удалось не допустить дальнейшего обострения ситуации.