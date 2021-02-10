Мишустин ускорил таможенные проверки товаров в Заполярье

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил новое решение, которое снизит издержки предпринимателей в Заполярье, сделает ведение бизнеса более комфортным.

Глава правительства упростил прохождение проверок в пунктах пропуска в Арктической зоне. Контроль товаров и транспорта пойдет быстрее благодаря закреплению за таможенными органами полномочий по проведению различных видов контроля (санитарно-карантинного, ветеринарного и фитосанитарного), которыми сейчас занимаются Роспотребнадзор и Россельхознадзор. Механизм уже прошел проверку в свободном порту Владивосток и доказал свою эффективность.

Решение вступит в силу через 180 дней. За это время работники таможни пройдут необходимую подготовку, а пункты пропуска оснастят специальной аппаратурой.