"Монако" с Головиным пробился в 1/16 финала Кубка Франции

Во встрече 1/32 финала Кубка Франции по футболу "Монако" обыграл на выезде "Гренобль" со счетом 1:0. Единственный мяч забил Стеван Йоветич.

Полузащитник монегасков Александр Головин появился на поле на 75-й минуте, заменив Энцо Мийо. Следующий соперник клуба из одноименного княжества определится в ходе жеребьевки.

Помимо "Монако" в 1/8 финала розыгрыша Кубка вышли еще три команды элитного дивизиона - "Ланс", "Марсель" и "Монпелье", а также "Тулуза", выступающая во второй по силе французской лиге.

Напомним, что на выходных Головин оформил хет-трик и отдал голевой пас в матче 24-го тура чемпионата страны против "Нима" (4:3). Благодаря победе монегаски закрепились на четвертой строчке с 48 очками. Впереди только "Лилль" (54 очка), "Лион" (52) и "Пари Сен-Жермен" (51). В следующем туре "Монако" 14 февраля примет "Лорьян".