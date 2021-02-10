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10.02.2021 17:09
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд отложил пересмотр приговора по делу американца Тревора Рида

Текст: Иван Егоров

Мосгорсуд в среду отложил на неопределенный срок пересмотр приговора американцу Тревору Риду, который получил 9 лет колонии за нападение на полицейских.

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Как сообщила корреспонденту "РГ" руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова, перенос связан с тем, что апелляционная инстанция суда удовлетворила ходатайство защиты о назначении Риду психолого-психиатрической экспертизы. Согласно материалам дела, во время задержания в выдыхаемом американцем воздухе обнаружено 0,69 промилле алкоголя, а в крови - 3,033 промилле, что соответствует тяжелому опьянению. Сам Рид сообщил суду, что ничего не помнит о нападении на полицейских, потому что незадолго до того употребил около литра водки. Если психиатрическая экспертиза подтвердит, что американец в момент преступления находился в состоянии патологического опьянения, то это может повлиять на выводы о его вменяемости и степени виновности.

На заседание суда поддержать соотечественника в очередной раз приехал посол США в России Джон Салливан.

По версии следствия, гостивший в Москве 29-летний студент - гражданин США - 16 августа 2019 года вел себя агрессивно и ругался на Ленинградском шоссе с двумя женщинами. После вызова полиции молодой человек не успокаивался, и его решили доставить в отдел. По пути он ударил одного полицейского и напал на другого, сидевшего за рулем. Из-за этого полицейская машина чуть не попала в аварию. Перед оглашением приговора американец пообещал больше никогда не пить водку.

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