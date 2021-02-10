Музыка Чайковского будет звучать вместо гимна РФ на ЧМ по шорт-треку

В качестве гимна РФ на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку будет использован фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром №1 Петра Чайковского. Об этом заявила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева.

"Первый концерт Чайковского, вступление - этот музыкальный отрезок был направлен в Международный союз конькобежцев (ISU), сегодня получили ответ, что музыка согласована. Она будет использоваться при награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку", - заявила Барышева ТАСС.

С 11 по 14 февраля в Нидерландах состоится чемпионат мира по конькобежному спорту на отдельных дистанциях. ЧМ по шорт-треку также пройдет в Нидерландах с 5 по 7 марта.

Сборная России не сможет выступить под национальными флагом и гимном из-за санкций со стороны Всемирного антидопингового агентства. В декабре 2020 года Спортивный суд в Лозанне вынес двухлетний запрет, который касается Олимпиад, Паралимпиад и чемпионатов мира.