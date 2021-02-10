Музыкант сделал из костей родственника гитару и записал это на видео

Музыкант-любитель из Флориды, США, который скрывается в интернете под псевдонимом Принц Полночь (Prince Midnight), поведал диковатую историю о том, как он сделал гитару из костей своего усопшего родственника.

Дело в том, что его дядя Филип в свое время привил племяннику любовь к хеви-металу, но рано ушел из жизни - попал в автокатастрофу, но перед этим завещал свое тело науке.

Скелет погибшего в течение двадцати лет служил пособием для подготовки медиков, после чего останки были упакованы в деревянный ящик и направлены ближайшему оставшемуся родственнику - тому самому Принцу Полночи.

Про зарождение идеи он рассказал следующее: "Сначала я не знал, что делать. Похоронить? Кремировать? Закинуть на чердак? Все это казалось плохим способом увековечить память того, кто увлек меня хеви-металом. И я решил превратить дядю Филипа в гитару".

Результатом энтузиаст остался доволен: "Как бы то ни было, теперь дядя Филип может лабать вечно. Он бы точно этого хотел. Я очень горжусь этим проектом и тем, как он почитает его самого, его жизнь и его влияние на меня".

Одними разговорами музыкант не ограничился и даже записал видео с примером звучания "инструмента".