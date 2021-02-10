Международный союз конькобежцев утвердил мелодию, которая будет исполняться вместо гимна во время награждения российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Выбор пал на фрагмент из первого концерта для пианино и оркестра Петра Чайковского.

"Мы хотели, чтобы была отсылка к нашей истории, произведениям, которые ассоциируются с Россией. Что-то величественное, что соответствует моменту, когда спортсмен стоит на высшей ступени пьедестала", - объяснила исполнительный директор Союза конькобежцев России Варвара Барышева, которую цитирует ТАСС.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства до декабря 2022 года россияне вынуждены выступать на мировых первенствах и Олимпийских играх без флага и гимна. Чемпионаты мира по конькобежному спорту и шорт-треку пройдут в Нидерландах в феврале и марте.