На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей

На российское подразделение H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей. Эту информацию "РГ" подтвердили в Федеральной таможенной службе.

"Федеральная таможенная служба подтверждает, что в 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные действия. Обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС России не комментирует".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что таможня заподозрила российское подразделение H&M в том, что оно с 2016 по 2019 год не задекларировало часть лицензионных сборов, которые платит материнской компании.