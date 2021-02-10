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10.02.2021 18:44
Рубрика: Экономика

На H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей

Текст: Лидия Захарова

На российское подразделение H&M заведено дело о неуплате пошлин на три миллиарда рублей. Эту информацию "РГ" подтвердили в Федеральной таможенной службе.

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"Федеральная таможенная служба подтверждает, что в 2019 году Центральным таможенным управлением проведена выездная таможенная проверка ООО "Эйч энд Эм Хеннес энд Мауриц", по результатам которой в бюджет доначислено и взыскано более 3 млрд рублей, - сообщили в пресс-службе ведомства. - В соответствии с законодательством в декабре 2020 года Центральной оперативной таможней было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 194 УК РФ по факту уклонения от уплаты таможенных платежей в особо крупном размере. В настоящее время ведутся следственные действия. Обстоятельства и ход расследования уголовного дела ФТС России не комментирует".

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что таможня заподозрила российское подразделение H&M в том, что оно с 2016 по 2019 год не задекларировало часть лицензионных сборов, которые платит материнской компании.

Экономика Бизнес Крупные компании Правительство Минфин ФТС

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