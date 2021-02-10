На рынке электроники дефицит основных компонентов - чипов, экранов, памяти, процессоров, сообщает международное аналитическое агентство Canalys. К нему привел повышенный спрос на компьютеры (по прогнозу, рынок ПК к концу 2021 года вырастет почти на 8% - до 1,77 млрд устройств в мире). TSMС и Qualcomm, которые занимаются их производством, ожидают, что дефицит сохранится как минимум до лета, пишет Bloomberg.

К нехватке чипов привела торговая война между США и Китаем, поясняет Эльдар Муртазин, аналитик Mobile Research Group. Особенно она затронула сегмент видеокарт - по данным "Яндекс.Маркет", новое поколение адаптеров в России невозможно найти в продаже у ретейлеров и на официальном сайте.

По словам Муртазина, к дефициту компонентов привело то, что многие из контейнеров застряли в США и не могут вернуться в Китай. Однако отсутствие некоторых товаров не приведет к росту цен на технику. "В отсутствие существенных колебаний курса рубля не думаю, что в ближайшее время цены на ноутбуки в России вырастут. Баланс спроса и предложения уже отражен в нынешних ценах на мобильные ПК в нашей стране", - говорит генеральный директор Acer в России Дмитрий Кравченко.

"Со стороны производителей ноутбуков предпосылки для увеличения отгрузочных цен на данный момент отсутствуют, рост происходит в основном из-за сложности с логистикой при поставках", - добавляет представитель ASUS Кирилл Погорелов. В минпромторге также отметили, что не получали "от основных сетевых ретейлеров сообщений о планах по резкому повышению цен на электронику".