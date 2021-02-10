Назван реальный курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, дал прогноз по ставке, а также курсах доллара и евро:
- Ключевая ставка Банка России по результатам заседания Совета директоров 12 февраля, по нашему мнению, ожидается на прежнем уровне и составит 4,25 процента годовых. На это указывает ряд факторов.
Первый - сохранение инфляции в России на уровне 5,2% (на основании данных Росстата). Второй -ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшается на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с начавшейся массовой вакцинацией.
Третий фактор - денежно-кредитные условия в целом существенно не изменились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. И четвертый - экономическая активность повышается. Ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации заболеваемостью.
Также цена на нефть марки Brent превысила уровень 60 долларов за баррель и продолжает расти, основываясь на достигнутых соглашениях ОПЕК+ и восстановлении экономики Китая. Ожидаемый уровень цены фьючерсов в среднесрочной перспективе составит 61-62 доллара за баррель.
Дальнейший рост, по нашему мнению, не целесообразен из-за приближения к цене рентабельности добычи сланцевой нефти в США. И возможного срыва договоренностей из-за желания нарастить добычу для получения нефтяными компаниями большей прибыли.
Вслед за дорожающей нефтью укрепился и рубль. В феврале мы ожидаем рост курса национальной валюты до уровня 73-74 рублей за доллар.
Однако дальнейшего укрепления ожидать не стоит из-за бюджетного правила. По нему все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня в 41,6 доллара за баррель, направляются на покупку валюты, а не на государственные расходы, и это оказывает давление на рубль.
Можно предположить: если бы не бюджетное правило, то при текущей стоимости нефти курс рубля был бы 60 рублей за доллар (показатель апреля 2018 года).