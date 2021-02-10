Назван реальный курс рубля к доллару при нынешних ценах на нефть

В пятницу Банк России огласит свое решение по ключевой ставке. Российский финансовый рынок ожидает, что регулятор оставит ставку неизменной.

Специально для "Российской газеты" Валерий Корнейчук, доцент, преподаватель кафедры финансовых дисциплин Высшей школы управления финансами, дал прогноз по ставке, а также курсах доллара и евро:

- Ключевая ставка Банка России по результатам заседания Совета директоров 12 февраля, по нашему мнению, ожидается на прежнем уровне и составит 4,25 процента годовых. На это указывает ряд факторов.

Первый - сохранение инфляции в России на уровне 5,2% (на основании данных Росстата). Второй -ситуация на внешних финансовых и товарных рынках улучшается на фоне ожиданий более быстрого восстановления мировой экономики в связи с начавшейся массовой вакцинацией.

Третий фактор - денежно-кредитные условия в целом существенно не изменились с момента предыдущего заседания Совета директоров Банка России. И четвертый - экономическая активность повышается. Ожидается устойчивое возобновление роста российской экономики по мере нормализации ситуации заболеваемостью.

Также цена на нефть марки Brent превысила уровень 60 долларов за баррель и продолжает расти, основываясь на достигнутых соглашениях ОПЕК+ и восстановлении экономики Китая. Ожидаемый уровень цены фьючерсов в среднесрочной перспективе составит 61-62 доллара за баррель.

Дальнейший рост, по нашему мнению, не целесообразен из-за приближения к цене рентабельности добычи сланцевой нефти в США. И возможного срыва договоренностей из-за желания нарастить добычу для получения нефтяными компаниями большей прибыли.

Вслед за дорожающей нефтью укрепился и рубль. В феврале мы ожидаем рост курса национальной валюты до уровня 73-74 рублей за доллар.

Однако дальнейшего укрепления ожидать не стоит из-за бюджетного правила. По нему все доходы бюджета, возникающие из-за превышения стоимости нефти Urals уровня в 41,6 доллара за баррель, направляются на покупку валюты, а не на государственные расходы, и это оказывает давление на рубль.

Можно предположить: если бы не бюджетное правило, то при текущей стоимости нефти курс рубля был бы 60 рублей за доллар (показатель апреля 2018 года).