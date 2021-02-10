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10.02.2021 10:40
Рубрика: В мире

Небензя рассказал, чего можно ожидать от новой внешней политики США

Текст: Диана Ковалева

С приходом к власти новой американской администрации во внешней политике США можно рассчитывать на определенную предсказуемость. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

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"Мы знаем тех людей, которые пришли в администрацию нового президента. Сейчас в значительной степени можно рассчитывать на определенную предсказуемость американской внешней политики. А это всегда хорошо. По крайней мере, ты знаешь, с кем имеешь дело и какие у них приоритеты", - цитирует дипломата KP.Ru.

Он также добавил, что, судя по новым распоряжениям американского президента Джо Байдена, в том числе возвращающим США в структуры ООН и международные соглашения, очевидно, что грядут изменения.

В мире США Россия и США

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