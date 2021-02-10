Небензя рассказал, чего можно ожидать от новой внешней политики США

С приходом к власти новой американской администрации во внешней политике США можно рассчитывать на определенную предсказуемость. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы знаем тех людей, которые пришли в администрацию нового президента. Сейчас в значительной степени можно рассчитывать на определенную предсказуемость американской внешней политики. А это всегда хорошо. По крайней мере, ты знаешь, с кем имеешь дело и какие у них приоритеты", - цитирует дипломата KP.Ru.

Он также добавил, что, судя по новым распоряжениям американского президента Джо Байдена, в том числе возвращающим США в структуры ООН и международные соглашения, очевидно, что грядут изменения.