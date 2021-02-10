Невролог назвала симптомы, требующие срочного обращения к врачу

Развитие острого нарушения мозгового кровообращения далеко не всегда сопровождается характерными "яркими" симптомами, а выявляется позже уже на КТ или МРТ. Это "скрытое" состояние называется "тихим инсультом".

Безусловно, чем раньше человек обратится к врачу, тем меньше вероятность тяжелых последствий.

Как отметила заведующая неврологическим отделением для больных с острыми нарушениями мозгового кровообращения ФГБУ "Федеральный центр мозга и нейротехнологий" ФМБА России, кандидат медицинских наук, невролог Аминат Долова в беседе с aif.ru, надвигающуюся проблему можно распознать по ряду признаков. Если вы обнаружите подобное у себя, то необходимо как можно быстрее обращаться к врачу. Даже в том случае, если симптомы носят преходящий характер.

Пока человек игнорирует проблему, в головном мозге формируются участки повреждения.

Необходимо обратиться к специалистам, если есть нарушение походки, зрения, развитие косоглазия, потеря четкости речи, начавшаяся асимметрия лица, ощущение онемения, развивается внезапно головокружение, появляется слабость в конечностях.

"У 10-15% пациентов, перенесших тихий инсульт, в течение ближайших нескольких лет развивается более серьезное нарушение мозгового кровообращения", - предупредила врач.