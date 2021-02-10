Нидерланды собираются вернуть своим бывшим колониям в Африке и Азии сотни тысяч произведений искусства и реликвий, вывезенных в Европу с XVII по XIX век и находящихся сегодня в музеях страны. Это будет первый в истории случай так называемого восстановления исторической справедливости в отношении бывших колониальных территорий.

Нидерландская колониальная империя существовала с XVII века до первой половины XIX века. В нее входили земли на нескольких континентах, прежде всего, в Южной Америке, Азии и Африке. Благодаря занятым Нидерландами территориям на Карибских островах, Гвиане, где сейчас расположена Республика Суринам, и в нынешней Гане, Индонезии, Шри-Ланке и Индии, до XVIII века голландцы доминировали в мировой торговле. Этот период в истории страны был назван Золотым веком. В Нидерланды стекались произведения искусства, артефакты и драгоценности из колоний, которые попадали не только в музеи и дворцы, но и в дома зажиточных голландцев. В так называемых домашних "кунсткамерах" можно было увидеть редкие минералы, морские измерительные приборы, глобусы и чучела заморских животных. Многие из этих предметов сегодня представлены в Тропическом музее (ранее - Колониальном музее) Амстердама.

По данным европейского информационного портала Euractiv, в октябре прошлого года в Нидерландах был опубликован доклад Совета культуры на тему "Сокровища колоний и восстановление справедливости", в котором говорится, что в различных музеях страны и их хранилищах содержатся сотни тысяч предметов, вывезенных из заморских территорий. По данным авторов документа, лишь небольшая часть этих артефактов была куплена, а остальные - отобраны у местного населения, а иногда выломаны или выпилены из святынь и мест культа. Теперь судьбу этих экспонатов должна решить специальная комиссия, сформированная правительством. "По вине Голландии коренное население территорий колоний лишилось имущества, которое составляло часть их культурного наследия. Из-за неравенства сил в колониальную эпоху предметы искусства часто бывали просто украденными. Мы хотим помочь исправить эту историческую несправедливость, вернув объекты культурного наследия в страны, из которых они происходят", - сообщается в заявлении правительства. Министр культуры, образования и науки Ингрид ван Энгелсховен объявила, что власти поступят так, как скажут эксперты комиссии под председательством уроженки Суринама Лилиан Гонсальвес Хо-Канг. "В голландских государственных собраниях нет места предметам, добытым путем грабежа. Если какая-то страна потребует их возвращения, мы отдадим", - пообещала министр. Она проинформировала журналистов, что уже есть соответствующие договоренности с Индонезией, Суринамом и Карибскими островами, некоторые из которых являются составной частью Королевства Нидерландов. Лилиан Гонсальвес Хо-Канг пообещала в интервью местному изданию Nederlands Dagblad, что каждый случай комиссия будет рассматривать индивидуально и судьбу каждого предмета решать отдельно, но те из них, которые были добыты незаконным путем, особенно связанные с религиями и верованиями, будут возвращены в страну происхождения без каких-либо оговорок.

Нидерланды - пока единственная страна, инициировавшая процесс возвращения ценностей своим бывшим колониям

Нидерланды - пока единственная страна, инициировавшая процесс возвращения ценностей своим бывшим колониям. В 2017 году французский президент Эмманюэль Макрон, выступая в университете Уагадугу в Буркина-Фасо, объявил, что африканским странам вернут, по крайней мере, часть артефактов, находящихся во Франции. Но на деле пока имели место лишь несколько символичных актов. Например, в 2019 году бывший тогда премьером Эдуар Филипп передал президенту Сенегала Маки Саллу саблю, принадлежавшую исламскому ученому и лидеру тукулеров в XIX веке Омару Талю. Правда, эта реликвия остается собственностью Франции и через пять лет парламент Франции должен решить, продлить ли время, на которое сенегальцам одолжили историческое оружие. В 2018 году французский искусствовед Бенедикт Савой и сенегальский писатель Фелвин Сарр представили совместный доклад, показывающий масштабы деятельности французских колонизаторов по вывозу ценностей из африканских колоний. Оказалось, что в одном лишь Музее на набережной Бранли содержится около 70 тысяч таких предметов.

Еще меньше хочет возвращать вывезенные ценности Британия. В Соединенном Королевстве утверждают, что часть артефактов из Азии и Африки нашли и отреставрировали европейские археологи. Кроме того, по информации Euractiv, из одного только Британского музея придется забрать около 90 тысяч экспонатов, и его залы наполовину опустеют. Еще один артефакт, вернуть который невозможно, - вывезенный из Индии и подаренный в 1850 году британской королеве Виктории легендарный бриллиант "Кохинур" в 105 карат, который с 1937 года украшает корону Елизаветы II. Индийские граждане и организации неоднократно пытались добиться возвращения камня, в том числе через суд, но успеха не достигли.