Нурмагомедов хочет освободить титул чемпиона

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов, на счету 29 побед в 29 поединках в MMA, заявил, что готов освободить пояс, потому что постоянные вопросы о возобновлении карьеры его тяготят.

- Как будто камень на душе, - признался Нурмагомедов на пресс-конференции. - Конечно, мне станет легче, когда появится определенность в дивизионе. Пускай назначают бой за вакантный титул, претендентский бой. У меня же в этом весе остались "свои" люди: Дос Аньос, Гэтжи, Порье, тот же Конор. Будут работать на мое имя, их победы будут его на слуху держать.

Максимум, на что готов Нурмагомедов, - это провести схватку в грепплинге с Магой Исмаиловым как с самым популярным бойцом ММА в России в настоящее время. Возвращаться к серьезным боям Хабиб не хочет.

- У меня сейчас нет таких планов. У меня слишком плотный график, занимаюсь своими проектами. А снова готовиться, садиться на диету я не хочу. Я сейчас просто хожу в зал, делаю кардио, качаюсь. Стараюсь держать себя в форме, - объяснил чемпион.