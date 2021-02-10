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10.02.2021 12:29
Рубрика: Экономика

Объем российского рынка онлайн-торговли вырос в 1,5 раза

Текст: Светлана Ментюкова
По предварительным оценкам, объем российского рынка онлайн-торговли в 2020 году составил 2,5 трлн рублей, показав прирост почти в 1,5 раза. Основным драйвером роста сегмента аналитики называют ограничительные меры по сдерживанию эпидемии и режим самоизоляции. Об этом сообщает международная консалтинговая компания Knight Frank.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Как отмечают аналитики компании, на данном этапе рынка под развитием e-commerce подразумевается не только расширение онлайн-среды, но и взаимная интеграция онлайн и офлайн торговли, в том числе омниканальность. Так, группа H&M приняла решение о запуске российских онлайн-магазинов Arket, & Other Stories, COS, Weekday и Monki, при этом офлайн магазины первых двух брендов только планируются к открытию. Компания "Стокманн" открыла онлайн-аутлет, открытие офлайн-формата не планируется в ближайшее время.

Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
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"Смещение в сторону онлайн-торговли произошло в традиционных офлайн-сегментах, к которым относятся демократичные бренды российских арендаторов (Zolla, Ostin), и даже среди люксовых магазинов. Несмотря на то, что до пандемии 72% клиентов премиального сегмента предпочитали совершать покупки офлайн, во время карантина люксовые бренды перешли в онлайн, добавляя в процесс покупки элементы "премиального" обслуживания", - говорится в сообщении Knight Frank.

В частности, Gucci Live предоставляет возможность консультирования клиентов во время покупок в прямом эфире. Создаются специализированные маркетплейсы, например, запуск Alibaba аутлета, где представлены товары люксовых брендов Luxury Soho, а также создание Amazon платформы Common Threads: Vogue x Amazon Fashion с эксклюзивными вещами от независимых дизайнеров.

По словам директора департамента торговой недвижимости Knight Frank Евгении Хакбердиевой, рост онлайн-каналов не свидетельствует о том, что офлайн формат исчезнет. "Офлайн-торговля будет трансформироваться, создавая новые форматы магазинов и сервисы для клиентов, а также зоны для социализации, образования, культурных и развлекательных мероприятий. На первое место выйдет эмоциональная составляющая процесса, включающая в себя тактильный опыт, возможность комбинирования различных товаров, импульсных покупок, активное развитие получит среда phigital", - подчеркивает специалист.

Эксперты отмечают, что в условиях ограниченного спроса и сниженной покупательской способности районный формат ТЦ продолжит набирать популярность как у девелоперов, так и у потребителей, создавая конкуренцию более крупным торговым центрам с устаревающей концепцией, ориентированной только на шопинг. "Популярность "районного" формата обусловлена тем, что потребители в условиях экономии временного ресурса все чаще отдают предпочтение торговым объектам в локации проживания, что прямым образом влияет на экономическую привлекательность формата - более быструю окупаемость проекта небольшого ТЦ, чем крупных торговых объектов", - пояснили в Knight Frank. Концепция небольшого торгового центра, ориентированная на удовлетворение потребностей аудитории пешеходной доступности, способна предложить многопрофильную комфортную среду для проведения досуга, шопинга и развлечений, констатируют в компании.

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