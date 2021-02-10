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10.02.2021 19:25
Рубрика: Общество

Из какого он теста

Обнаружить коронавирус можно будет за час
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8380)
Выявлять возбудителей новой коронавирусной инфекции станет еще проще. Так, Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора разработал новый тест для быстрого выявления нуклеиновых кислот SARS-CoV-2. Именно по ним и можно определить, заражен человек ковидом или нет.

Чем хороша новая система? Как поясняют в Роспотребнадзоре, с помощью этого теста можно идентифицировать носителей вируса COVID-19 на ранней стадии, оперативно ограничить социальные контакты и усилить врачебный контроль. Экспресс-анализ с помощью этого теста можно будет сделать практически в любом месте, где человеку оказывается помощь. Но стоит обратить внимание, что это не бытовой тест, а профессиональная система экспресс-анализа, с которой будут работать медработники.

Фото: Илья Питалев / РИА Новости
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В основе работы системы - технология петлевой изотермической амплификации. Как поясняют специалисты, это позволяет выявлять ДНК или РНК возбудителя в клиническом материале более быстрым и простым по сравнению с обычными тестами на основе классической ПЦР, без каких-либо существенных потерь в эффективности. И если при обычной ПЦР-диагностике результаты могут быть готовы через 4-5 часов, то с помощью экспресс-анализа можно выявить возбудителя за час-полтора.

Система прошла стадию регистрации медизделия. Все компоненты для нее теперь производятся локально на базе ЦНИИ эпидемиологии. Это позволяет не зависеть от поставок из-за рубежа, контролировать производство и сделать само тестирование доступным для населения. О массовом производстве тест-системы для оснащения медучреждений Роспотребнадзор обещал сообщить дополнительно.

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