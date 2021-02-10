Огурцы и помидоры тянут цены на продукты вверх

Овощи снова стали лидерами роста цен за первую неделю февраля, следует из данных Росстата. В целом плодоовощная продукция со 2 по 8 февраля выросла в цене на 1,9%. При этом огурцы подорожали на 6,0%, помидоры - на 2,5%, картофель - на 2,2%, морковь - на 1,7%, лук репчатый - на 1,0%, капуста белокочанная - на 0,9%, яблоки - на 0,6%. Топ самых подорожавших продуктов с начала года также возглавляют овощи: цены на помидоры выросли на 17,8%, огурцы - 13,5%, морковь - 10,4%, картофель - 9,7%, лук репчатый - 6,6%.

Также поднялись цены на маргарин и вермишель - на 1,0%, мясо кур и макаронные изделия - на 0,8%, на яйца куриные - на 0,6%, чай черный - на 0,5%, печенье - на 0,4%. На 0,3% подорожали рыба мороженая, молоко стерилизованное, масло сливочное, сыры сычужные, мука пшеничная и смеси сухие молочные для детского питания. Прибавили в стоимости 0,2% творог жирный, хлеб ржаной, консервы овощные для детского питания, водка, обед в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации). Почти незаметно - на 0,1% подорожали говядина, молоко пастеризованное, сметана, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки 1 и 2 сортов, крупа гречневая, рис и карамель.

Цены на яйца куриные в среднем по стране увеличились на 0,6%, в том числе в 47 субъектах Российской Федерации - на 0,1-1,9%, в 14 субъектах - на 2,0-6,3%. В 5 субъектах цены не изменились. В 19 субъектах цены снизились на 0,1-1,1%.

Цены на сахар и подсолнечное масло, которые федеральные власти зафиксировали до 1 апреля, больше не увеличиваются. Стоимость сахара в первую неделю февраля снизилась на 0,4%. А цены на подсолнечное масло в целом по стране не изменились. При этом с начала года подсолнечное масло также продемонстрировало стабильность.

Остались прежними также цены на баранину, колбасу полукопченую и варено-копченую, сосиски, сардельки, конфеты шоколадные и пшено.

А вот консервы мясные подешевели на 0,3%. Свинина, консервы мясные для детского питания и соль поваренная снизились в цене на 0,2%. Цены на колбасу вареную и консервы фруктово-ягодные для детского питания снизились на 0,1%.

Инфляционный рост в первую неделю февраля (0,2%) оказался выше, чем на предыдущей неделе с 26 по 1 февраля (0,03%), отмечают в Росстате. И подорожание отдельных товаров (в частности, продуктов), по которым динамика раньше была нулевой или отрицательной, этому способствовало. Так, ускорился рост цен на отдельные овощи и фрукты: картофель, помидоры, яблоки - подорожали на 0,5-0,7 процентных пункта. Сильнее дорожали маргарин, мясо кур, сыры, сухие молочные смеси для детского питания - 0,2-0,5 п.п. При этом подешевели только 10 продовольственных и непродовольственных товара (из 106, цены на которые подсчитывает Росстат), тогда как с 26 января по 1 февраля цены снизились на 23 товара.