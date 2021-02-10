Пенсионный фонд будет платить пособия, которые начисляли в соцзащите

Пособия неработающим женщинам, родившим ребенка, а также компенсацию инвалидам за полис ОСАГО будет выплачивать Пенсионный фонд. Законопроект об этом разработан Минтрудом и проходит общественное обсуждение.

"Сейчас эти меры социальной поддержки оказываются регионами самостоятельно. Граждане обращаются за ними в органы соцзащиты населения. Однако в Пенсионном фонде их будет проще получить потому, что ведомство сможет предоставлять пособия проактивно. В некоторых случаях потребуется только заявление", - пояснили "Российской газете" в Минтруде.

В министерстве также обратили внимание, что речь в законопроекте идет именно о нетрудоустроенных россиянах. Потому что, например, работающим женщинам пособия, которые полагаются в связи с материнством, выплачивает Фонд социального страхования. Если женщина не работает и не состоит на бирже труда в качестве соискателя, то она тоже может получать некоторые из них. Например, теперь Пенсионный фонд ей будет платить единовременное пособие в связи с рождением ребенка (в этом году оно составляет 18886,32 рубля), а также минимальное ежемесячное пособие на малыша до достижения им возраста 1,5 лет (6752 рубля).

А граждане с инвалидностью, которые водят автомобиль, не в органах соцзащиты, а в Пенсионном фонде смогут получить теперь компенсацию за приобретенный полис ОСАГО. Государство им возвращает 50% от его стоимости.

Как отметил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, социальная помощь в 2021 году должна стать адресной, комплексной и простой в получении, то есть предоставляться по принципам социального казначейства.

Между тем, Пенсионный фонд большинство мер поддержки уже предоставляет в упрощенном порядке. Так, автоматически после регистрации новорожденного ребенка в ЗАГСе оформляется материнский капитал. В прошлом году проактивно его получили около 609 тысяч семей. В числе примеров - и заочное установление инвалидности, предусмотренное временным порядком.