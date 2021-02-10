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10.02.2021 13:34
Рубрика: Власть

Песков рассказал о переговорах Борреля в Москве

Текст: Кира Латухина
Переговоры с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Москве были шире, чем обсуждение одной темы. Об этом заявил журналистам, комментируя по их просьбе недавние заявления Борреля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Речь шла о том, что нужен диалог, и в том числе, это говорил Боррель.

"Мы очень внимательно следим за высказываниями господина Борреля", - сказал Песков. "По той информации, которая есть, переговоры в Москве были гораздо более содержательны, чем только одна тема, которая была упомянута, - того, кого они поддерживают. Они поддерживают осужденного. Непонятно только в чем его поддерживают", - добавил он.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В МИД РФ удивлены контрастом заявлений Борреля в Москве и Брюсселе

"Что касается того, что переворот на Украине и ряд других конфликтных ситуаций привели к ухудшению отношений, то мы в этом согласимся - это, действительно, так", - продолжил пресс-секретарь президента. Именно тогда ряд европейских стран, поставив подписи под известным документом, не выполнили своих обязательств, что привело к государственному перевороту, к силовому перевороту в сердце Европы...Европейцы перешли к практике двойных стандартов, что было для нас абсолютно неприемлемо", - напомнил он.

Тогда Брюссель пошел на свертывание диалога с Москвой практически во всех областях, и в России об этом сожалеют. "Именно об этом и говорилось на переговорах глав дипломатии России и ЕС - и что несмотря на чрезмерный проблемный потенциал в наших отношениях, все-таки должно быть место для диалога", - рассказал Песков.

Эту идею в том числе высказывал и сам Боррель, сообщил пресс-секретарь президента. "Нам эти его заявления импонируют больше", - заключил он.

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