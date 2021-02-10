Пять человек пострадали при перестрелке в клинике Миннесоты

Пять человек пострадали при стрельбе в клинике в городе Баффало в Миннесоте. Информацию подтвердили в больнице. Все они находятся под присмотром врачей, отметил руководитель медучреждения Келли Спратт. При этом данных о состоянии их здоровья он не предоставил.

Глава полиции города сообщил, что подозреваемым в стрельбе является 67-летний житель Баффало. Он был помещен под стражу, пишет РИА Новости.

Ранее местная газета Star Tribune писала, что до пяти человек получили серьезные ранения в результате стрельбы в клинике округа Райт в Миннесоте, которая произошла во вторник утром по местному времени.