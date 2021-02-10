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09.02.2021 23:39
Рубрика: Культура

Мой Юсупов

Почему великий поэт так ценил общение с великим царедворцем
Текст: Дмитрий Шеваров
Российская газета - Неделя № 28(8379)
Пушкинское перо над Спасским храмом, в некрополе которого покоится князь Н.Б. Юсупов. Снимок сделан в престольный праздник 29 августа 2019 года. Фото: Дмитрий Шеваров Пушкинское перо над Спасским храмом, в некрополе которого покоится князь Н.Б. Юсупов. Снимок сделан в престольный праздник 29 августа 2019 года. Фото: Дмитрий Шеваров
Пушкинское перо над Спасским храмом, в некрополе которого покоится князь Н.Б. Юсупов. Снимок сделан в престольный праздник 29 августа 2019 года. Фото: Дмитрий Шеваров

"Когда же мы, брат, увидимся?

Ох уж эта холера! Мой Юсупов умер..."

А.С. Пушкин - П.А. Плетневу, 22 июля 1831 года.

Фото: Юрий Лепский/РГ
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Прошлой осенью мне посчастливилось увидеть Архангельское.

О гении этого места - князе Николае Борисовиче Юсупове - написано много книг, но понять размах его личности можно только здесь, в усадьбе Архангельское, где небо покоится на вечных лиственницах и липах. Где дорожки парка помнят легкие шаги Пушкина.

Поэт тогда вернулся из михайловской ссылки. Всесильный и проницательный Юсупов, говорят, замолвил свое веское слово за опального стихотворца. И вот 77-летний князь и 27-летний поэт бродят по весеннему парку.

Пушкин умел слушать, а Николай Борисович обладал кинематографической памятью. Он знал всех царей, королей и принцев Европы. Помнил шутки Бомарше и скрипучий голос ядовитого Вольтера.

В Александре Пушкине князь узнавал себя молодого - гордого, пылкого, острого на язык. Им было интересно вдвоем.

В 1830 году Пушкин опубликовал "Послание к К.Н.Б.Ю", начинавшееся так:

От северных оков освобождая мир,

Лишь только на поля, струясь,

дохнет зефир,

Лишь только первая позеленеет липа,

К тебе, приветливый потомок Аристиппа,

К тебе явлюся я...

На именины князя поэт вручил ему автограф стихотворения на четырех листах, склеенных тонкой папиросной бумагой. Послание было написано с сыновним почтением к старику и еще больше сблизило Юсупова и Пушкина. Узнав о предстоящей женитьбе Александра, князь вызвался быть на ней посаженным отцом.

Князь Николай Борисович Юсупов на прогулке. Рисунок Пушкина на рукописи послания "К вельможе", 1830 год. Фото: Из архива Дмитрия Шеварова

Послание первого поэта России к богатейшему русскому вельможе встретило раздражение даже у близких друзей Пушкина. От него отвернулись читатели, еще вчера восторженно ловившие каждое его слово.

Поэта обвинили в лакействе, предательстве идеалов свободы и бог знает в чем. В популярной московской газете появился издевательский фельетон. К счастью, в ту пору не было социальных сетей, иначе бы поэта просто растерзали.

В советское время пушкинское стихотворение, посвященное князю Юсупову, оставалось в тени, да и сегодня о нем редко вспоминают. Почему же так случилось?

С этим вопросом я обратился к Наталье Ивановне Михайловой, научному руководителю Государственного музея А.С. Пушкина.

Наталья Михайлова: Очевидно, должно пройти время, чтобы мы поняли, о чем это стихотворение. Оно не только о князе Юсупове. Это рассказ о человеке и времени.

О краткости бытия...

Наталья Михайлова: Вы правы - Пушкин блистательно передал само стремительное движение времени. И, конечно, он грандиозный портрет восемнадцатого столетия. Там ведь и французский король, и королева Мария Антуанетта, и Екатерина Вторая, писатели, драматурги, философы...

Почему Пушкин выбрал в герои своего послания человека, всегда находившегося при власти? Ведь, кажется, именно этот выбор вызвал негодование многих современников.

Наталья Михайлова: Для Пушкина Юсупов был не богачом и вельможей, а воспоминанием детства. Маленький Пушкин гулял в саду Юсупова. Николай Борисович, руководивший коронацией четырех русских царей, был живой историей, живой энциклопедией. О том же Вольтере к тому времени были написаны сотни книг, но Пушкину важно было непосредственное свидетельство человека, который сидел с этим "умов и моды вождем пронырливым" за одним столом. Пушкин с волнением листал путевой альбом Юсупова с автографами великих просветителей.

Он сохранился?!

Наталья Михайлова: Увы, альбом утрачен, его ищут много лет, но пока он не найден.

Если бы меня спросили, о чем послание Пушкина, я бы ответила: об искусстве быть счастливым.

Да, Пушкина не могла не привлекать философия жизни Юсупова, философия аристократа, эпикурейца, гражданина мира, ставившего во главу угла личную свободу. Путешествия, искусство, знакомство с умнейшими людьми, любовь - все, что так ценил в жизни Юсупов, ценил и Пушкин. "Ты понял жизни цель: счастливый человек, для жизни ты живешь..."

* * *

В 1829 году в Архангельском случился большой пожар. На время, пока шло восстановление усадьбы, князь уехал в свой московский дом.

Вскоре Россию охватила эпидемия холеры. 15 июля 1831 года Николай Борисович скончался, наказав похоронить себя в селе Котово (сейчас это район Водники города Долгопрудного), где в маленьком храме Спаса Нерукотворного Образа были похоронены мать князя Ирина Михайловна и его сестра Анна. "Погребение прошу сделать самое скромное без всякого излишества..."

На памятнике всемогущего вельможи выбили: "Князь Николай Борисович Юсупов. Родился 15 октября 1751 года. Скончался 15 июля 1831 года, имея от рождения ровно 79 лет 9 мес.".

Фото: Из архива Дмитрия Шеварова
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Памятник исчез в 1930-х годах и был найден только в ноябре 1991 года, когда молодой священник Алексей Шурупов начал восстановление Спасского храма, в ту пору полуразрушенного.

Об истории родовой усыпальницы Юсуповых и трагической судьбе Спасского храма можно прочитать в книге Вероники Анисимовой "Спасский храм в селе Котово". Книга только что вышла в свет вторым изданием.

В этом году исполняется 270 лет с дня рождения Николая Борисовича Юсупова и 190 лет со дня его кончины.

Даты

Сегодня - день памяти Александра Сергеевича Пушкина.

Пишите Дмитрию Шеварову: dmitri.shevarov@yandex.ru

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