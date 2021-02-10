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10.02.2021 22:46
Рубрика: Экономика

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Покупателей деревянных домов ждет скидка - до 350 тысяч рублей
Текст: Марина Трубилина
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8380)
Новую схему поддержки покупателей деревянных домов разъяснил минпромторг: граждане смогут получить скидку в размере до 10% от стоимости домокомплекта, но не более 350 тыс. рублей, а производителю такой дисконт компенсируют из бюджета. Предполагается, что на компенсации будет уходить по 360 млн рублей в год.

Такой же механизм успешно работает с 2017 года в секторе машиностроения для сельского и лесного хозяйства, пищевого машиностроения, сообщает пресс-служба минпромторга. На 2021-2023 годы на эту программу заложено по 3 млрд руб. ежегодно. В 2021 году заявки на квалификационный отбор подали 40 производителей.

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Субсидии для покупки деревянных домов запущены в 2018 году, но пока они предназначены только банкам (при выдаче кредита он может внести за покупателя часть первоначального взноса, тоже до 10% от стоимости дома, а затем получить компенсацию от министерства). Однако банки не заинтересовались этой программой, что объясняется низкой прогнозируемой прибылью, отсутствием залога на период изготовления домокомплекта, рисками недостроя и общей незаинтересованностью банков в рынке индивидуального жилищного строительства. Поэтому минпромторг решил прямо поддерживать покупателей деревянных домокомплектов.

В постановление закладываются защитные механизмы, отмечают в министерстве: подтверждение компанией российского производства, предоставление договоров с покупателями, утверждение в начале года прейскурантов.

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