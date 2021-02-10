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10.02.2021 22:40
Рубрика: Общество

Маски не сброшены

Анна Попова: В России сохраняется масочный режим
Текст: Ольга Игнатова
Российская газета - Столичный выпуск № 29(8380)
В России пока не отменяется масочный режим, несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Это требование пока не будет отменено, подчеркнула она в эфире телеканала "Россия 1".

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Попова напомнила, что чем ответственнее люди будут относиться к себе и окружающим, тем быстрее удастся справиться с пандемией.

Роспотребнадзор обязал носить маски в октябре. Без них нельзя находиться в общественном транспорте, на парковках, в лифтах, в местах массового пребывания людей (где может одновременно находиться более 50 человек).

С января наметилась устойчивая тенденция к снижению заболеваемости COVID-19. Регионы, пользуясь своим правом, приступили к отмене ограничений. В среду отменили масочный режим в Удмуртии и Чеченской Республике.

Между тем

В случае роста заболеваемости коронавирусом регионы смогут самостоятельно приостановить диспансеризацию и оказание плановой медпомощи населению. Проект постановления об этом разработал минздрав.

При этом медицинская помощь должна оказываться в полном объеме пациентам с онкологией, болезнями сосудов и сердца, эндокринной системы и гражданам, которым показана почечная терапия (диализ).

В 2020 году регионы самостоятельно принимали решение о возобновлении диспансеризации после того, как ее временно отменили в конце марта.

Подготовила Елена Манукиян

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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