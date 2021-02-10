Перед уходом на фронт Евгений Поляков оставил тетрадь со стихами преподавателю Литинститута 10:22

Поляков Евгений

Перед уходом на фронт Евгений Поляков оставил тетрадь со стихами преподавателю Литинститута

Посмертно в 1974 году была издана первая книга Асатура Петросяна под названием "В огне" 09:31

Петросян Асатур

Посмертно в 1974 году была издана первая книга Асатура Петросяна под названием "В огне"

Александр Нахимов: Пока дневник и забавы оставим, наступает серьезная жизнь 09:25

Нахимов Александр

Александр Нахимов: Пока дневник и забавы оставим, наступает серьезная жизнь

В июне 1941 года Эдуард Подаревский был назначен заведующим редакцией "Красной нови" 03.02.2021

Подаревский Эдуард

В июне 1941 года Эдуард Подаревский был назначен заведующим редакцией "Красной нови"

Николай Овсянников: В том мае мы еще смеялись, любили зелень и огни 03.02.2021

Овсянников Николай

Николай Овсянников: В том мае мы еще смеялись, любили зелень и огни

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами 14.01.2021

Смоленский Борис

Борис Смоленский: У меня никогда не было желания отсиживаться за чужими спинами

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят 14.01.2021

Подстаницкий Александр

Из класса, где учился Александр Подстаницкий, с войны вернулись только двое ребят

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю... 14.01.2021

Рыбаков Моисей

Моисей Рыбаков: Хочу написать книгу. И довольно много уже написал - почти всю...

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен 14.01.2021

Размыслов Ананий

Ананий Размыслов: Я буду еще сильнее бороться за право на жизнь нежных стихов и песен

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться 14.01.2021

Тихачек Ариан

Ариан Тихачек: Почему у тебя сердце болит, когда я лежу раненый? Этому надо радоваться

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу" 14.01.2021

Суворов Георгий

Осенью 1943 года лейтенант Георгий Суворов был награжден медалью "За отвагу"

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь 14.01.2021

Удинцев Дмитрий

Как Дмитрий Удинцев стал разведчиком со зрением минус восемь

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме 14.01.2021

Розенберг Леонид

Все свои стихи с фронта Леонид Розенберг посылал в письмах маме

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков 14.01.2021

Разиков Евгений

Мальчик в "Дикой собаке Динго" Фраермана - это Женя Разиков

Фото: Георгий Зельма / РИА Новости

В огне

Текст: Дмитрий Шеваров
Асатур Петросян, 30 лет
Петросян Асатур Иванович (1913 (?) - 28.08.1943), старший сержант.

Асатур родился в карабахском селе Доланлар.

Литературную деятельность начал со школьных лет. В 1933 году, окончив Шушийский педагогический техникум, стал работать в Гадрутском районном отделе народного образования, а в дальнейшем занимался преподаванием в школах Карабаха - Хошархачи и Туми.

Произведения Асатура печатались в периодических изданиях. Молодой поэт готовился к изданию своего сборника произведений, но не успел его выпустить - в 1939 году был призван в армию. Служил во Львове, Изяславе, Ростове. Во время службы Асатур не прекращал литературную деятельность.

Погиб в Сумской области Украины. Похоронен в Лебединском районе в селе Бишкинь в братской могиле.

Публикации:

Посмертно в 1974 году была издана первая книга поэта под названием "В огне". Переведенных на русский язык произведений нет.

Фото: Музей литературы и искусства имени Егише Чаренца (Ереван)
На главную