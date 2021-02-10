Посмертно в 1974 году была издана первая книга Асатура Петросяна под названием "В огне"

Асатур Петросян, 30 лет

Петросян Асатур Иванович (1913 (?) - 28.08.1943), старший сержант.

Асатур родился в карабахском селе Доланлар.

Литературную деятельность начал со школьных лет. В 1933 году, окончив Шушийский педагогический техникум, стал работать в Гадрутском районном отделе народного образования, а в дальнейшем занимался преподаванием в школах Карабаха - Хошархачи и Туми.

Произведения Асатура печатались в периодических изданиях. Молодой поэт готовился к изданию своего сборника произведений, но не успел его выпустить - в 1939 году был призван в армию. Служил во Львове, Изяславе, Ростове. Во время службы Асатур не прекращал литературную деятельность.

Погиб в Сумской области Украины. Похоронен в Лебединском районе в селе Бишкинь в братской могиле.

Публикации:

Посмертно в 1974 году была издана первая книга поэта под названием "В огне". Переведенных на русский язык произведений нет.