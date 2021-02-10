Посол РФ в Беларуси: Москва и Минск должны быть примером для ЕАЭС в интеграции

Потенциал сотрудничества РФ и Беларуси позволяет им быть примером для других стран ЕАЭС в вопросах интеграции, в том числе - в вопросе создания общего нефтегазового рынка. Об этом заявил посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев.

"Наш потенциал взаимодействия таков, что Россия и Беларусь обязаны стать примером для стран ЕАЭС и по интеграционной повестке​​​. Такая работа требует шлифовки, обновления, инвентаризации сделанного, но в качестве первичного задела эта работа завершена", - заявил дипломат, отвечая на вопрос, может ли общий нефтегазовый рынок между двумя странами появиться раньше, чем в ЕАЭС, передает РИА Новости.

Он также добавил, что сейчас важно рассматривать российско-белорусское экономическое взаимодействие "не в режиме сиюминутных выгод - в том или ином сегменте товарооборота, а понимая стратегию нашего взаимодействия на годы вперед".

Посол объяснил, что формирование единых рынков нефти и газа - это не только лишь вопрос "сопоставимых цен" на эти ресурсы в России и Беларуси. Это вопрос формирования единых подходов к льготированию юридических и физических лиц - потребителей газа.

"Мы должны видеть - через призму становления единого энергорынка - проблематику косвенных налогов, понимать долю расходов на энергоресурсы в конечной продукции, конкурентоспособной и за рубежами Союзного государства", - сказал Мезенцев.

Он также отметил, что "внешнее санкционное давление, "постковидная" ситуация, напряжение на продовольственных рынках и угрозы социальному благополучию граждан в ряде стран и регионов мира обязывают обе стороны быть "предельно внимательными к запросам друг друга, уходить от сиюминутной конъюнктуры, каких-то обид и недоговоренностей в пользу решения стратегических задач".