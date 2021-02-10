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Рубрика: Экономика

Предприниматели и врачи оказались самыми желанными вторыми половинками

Текст: Светлана Ментюкова
Предприниматели, врачи и IT-специалисты оказались самыми желанными вторыми половинками для россиян. Об этом говорится в исследовании, проведенном сайтом Работа.ру в преддверии Дня Святого Валентина.

"Большинство опрошенных (62 процента ) хотели бы строить отношения с предпринимателями. Врачи - на втором месте. IT-специалисты замыкают тройку. Инженеры и преподаватели - также желанные вторые половинки в своеобразном рейтинге привлекательности.

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Еще треть россиян не против романа с банкирами, почти столько же - с поварами. Как отмечает РИА Новости, 28 процентов респондентов выбрали в качестве желанной второй половинки президента, 27 процентов - дипломата. К роману с военными готовы 25 процентов наших сограждан.

Каждый пятый опрошенный считает привлекательными представителей профессий, связанных с маркетингом и PR. Еще 17 процентов респондентов выбрали бы в спутники жизни творческих людей - актеров, музыкантов, дизайнеров. Кроме того, 15 процентов россиян готовы влюбиться в спортсмена, 14 процентов - в ученого, 12 процентов - в министра.

В конце рейтинга оказались пилоты (9 процентов), машинисты (4 процента), телеведущие и блогеры (набрали по одному проценту). Немало и тех, для кого профессия второй половинки не имеет значения", - подчеркивается в исследовании. Всего опросили более 3,5 тысячи человек.

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