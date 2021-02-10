Представитель ВОЗ в РФ привилась российской вакциной от коронавируса

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович поставила себе российскую вакцину от коронавируса.

"Прививки, как и любые другие медицинские вмешательства, - это индивидуальное решение каждого человека. В соответствии с национальной политикой вакцинации против COVID-19 в Российской Федерации, стране, где я нахожусь, я привилась одной из двух утвержденных на национальном уровне вакцин", - рассказала Вуйнович ТАСС.

При этом она отметила, что чувствует себя хорошо. Никаких побочных эффектов нет. Вуйнович особо подчеркнула, что решение о вакцинации относится к конфиденциальной и частной жизни человека.