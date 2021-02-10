Новости

Вигго Мортенсен рассказал, почему не стал Росомахой 19:06
Видео: хоббиты, супергерои и Гарри Поттер пропагандируют масочный режим 18:42
Зак Снайдер рассказал о сцене с Джокером в "Лиге справедливости" 18:06
Монеточка и Сергей Бурунов спели дуэтом "Белые розы" 16:59
Майкл Б. Джордан высказался о возможности съемок в "Черной пантере 2" 16:45

Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок

Новости
    10.02.2021, 18:31
Текст:   Алексей Литовченко
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

В официальных аккаунтах сверхзвукового синего ежа Соника только что появился лаконичный ролик-тизер, демонстрирующий название сиквела фильма "Соник в кино" и его дату премьеры.

Выбранный заголовок не особенно витиеват: "Соник в кино 2" (Sonic the Hedgehog 2). Дата премьеры - 8 апреля 2022 года.

Сверх того о фильме почти ничего конкретного не известно. Кроме того, что там появится двухвостый лис Тэйлс. А также, возможно, красная ехидна Наклз. Которую, возможно, сыграет Джейсон Момоа - по слухам, ему была предложена соответствующая роль. Но это не точно.

Съёмки должны начаться будущей весной, а именно 15 марта.

Первый "Соник в кино" с Джеймсом Марсденом и Джимом Керри на ключевых ролях, напомним, вышел зимой прошлого года, получил сдержанные оценки и собрал не выдающуюся, но вполне сносную кассу. И то и другое полностью заслуженно.

Новости

Группа Rammstein записала на карантине новый альбом 13:42
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар" 12:43
⧣ США
Фото: twitter.com/ violadavis
Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон 12:16
Disney упразднил студию Blue Sky, создавшую "Ледниковый период" 11:31
Том Холланд развеял слухи о камео других Пауков в "Человеке-пауке 3" 10:48
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости" 09.02.2021
Тарантино назвал "Джокера" с Хоакином Фениксом "монотонным" 09.02.2021
Зак Снайдер анонсировал новый трейлер своей "Лиги справедливости" 09.02.2021
⧣ трейлер
Фото: kinopoisk.ru
Вышел новый трейлер фэнтези Disney "Райя и последний дракон" 09.02.2021
Вышел трейлер сериала "Нагиев на каникулах" 09.02.2021
Вышел трейлер "Конька-горбунка" с Михаилом Ефремовым в роли царя 09.02.2021