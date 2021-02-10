Продолжение "Соника в кино" получило лаконичный заголовок

В официальных аккаунтах сверхзвукового синего ежа Соника только что появился лаконичный ролик-тизер, демонстрирующий название сиквела фильма "Соник в кино" и его дату премьеры.

Выбранный заголовок не особенно витиеват: "Соник в кино 2" (Sonic the Hedgehog 2). Дата премьеры - 8 апреля 2022 года.

Groundbreaking. Thought provoking. Extremely obvious. Presenting the official title of the #SonicMovie sequel: Sonic the Hedgehog 2! Catch #SonicMovie2 in theatres in 2022. pic.twitter.com/SlVk7fakp3 — Sonic the Hedgehog (@SonicMovie) February 10, 2021

Сверх того о фильме почти ничего конкретного не известно. Кроме того, что там появится двухвостый лис Тэйлс. А также, возможно, красная ехидна Наклз. Которую, возможно, сыграет Джейсон Момоа - по слухам, ему была предложена соответствующая роль. Но это не точно.

Съёмки должны начаться будущей весной, а именно 15 марта.

Первый "Соник в кино" с Джеймсом Марсденом и Джимом Керри на ключевых ролях, напомним, вышел зимой прошлого года, получил сдержанные оценки и собрал не выдающуюся, но вполне сносную кассу. И то и другое полностью заслуженно.