Съемки продолжения "Соника" начнутся весной

Съемки второго полнометражного фильма про похождения реактивного синего ежа Соника намечено начать 15 марта следующего года в Британской Колумбии.

Такой информацией располагает ресурс Tail's Channel. Уточняется, что сроки далее еще могут меняться. Премьера ленты обещана на апрель 2022-го.

Занимается предприятием режиссер первой части, номинант премии "Оскар" Джефф Фаулер, только что, кстати, подписавшийся на игровой ремейк "Розовой пантеры". Подробностей сюжета нет.

Первый "Соник", крайне условная адаптация хитовой видеоигры, вышел в текущем году, немного попугал изначальным дизайном протагониста и заработал более 307 миллионов долларов в прокате. Что с учетом 85-миллионного бюджета сделало сиквел неизбежностью.