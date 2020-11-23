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Съемки продолжения "Соника" начнутся весной

Новости
    23.11.2020, 13:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия
Фото: youtube.com/ Paramount Pictures Россия

Съемки второго полнометражного фильма про похождения реактивного синего ежа Соника намечено начать 15 марта следующего года в Британской Колумбии.

Фото: предоставлено Disney
Съемки продолжения "Черной пантеры" начнутся летом 2021 года

Такой информацией располагает ресурс Tail's Channel. Уточняется, что сроки далее еще могут меняться. Премьера ленты обещана на апрель 2022-го.

Занимается предприятием режиссер первой части, номинант премии "Оскар" Джефф Фаулер, только что, кстати, подписавшийся на игровой ремейк "Розовой пантеры". Подробностей сюжета нет.

Первый "Соник", крайне условная адаптация хитовой видеоигры, вышел в текущем году, немного попугал изначальным дизайном протагониста и заработал более 307 миллионов долларов в прокате. Что с учетом 85-миллионного бюджета сделало сиквел неизбежностью.

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