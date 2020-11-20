Режиссер "Соника в кино" снимет игровой ремейк "Розовой пантеры"

42-летний номинант премии "Оскар" Джефф Фаулер, американский режиссер и сценарист, ранее отметившийся противоречивым, но коммерчески успешным "Соником в кино", определился со своим новым проектом.

Как передает Deadline, одной из следующих лент Фаулера станет примерно аналогичное предприятие - картина на основе мультсериала "Розовая пантера" (Pink Panther), совмещающая анимацию и игру живых актеров.

Сценарий напишет Крис Бремнер ("Плохие парни навсегда"). Сроки не называются. Каста пока нет.

Розовая пантера дебютировала на экране в заставке одноименной кинокомедии 1963 года с Питером Селлерсом, далее пережившей множество сиквелов.

Пантера неожиданно стяжала большую славу и получила собственный мультфильм, выходивший с 1969-го и ставший самой длительной и успешной комедийной франшизой MGM.

А у "Соника", кстати, будет продолжение - Paramount уже запустила маховик производства. Фаулер и там в деле.