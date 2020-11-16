Зрители назвали лучшие фильмы, сериалы, актеров и актрис 2020 года

Комедийный боевик "Плохие парни навсегда", третья часть франшизы с Уиллом Смитом и Мартином Лоуренсом, стал фильмом года по версии премии People's Choice Awards. То есть в результате зрительского голосования. Об этом сообщил Deadline.

Остальные чемпионы следующие: лучшая комедия - вторая "Будка поцелуев", лучший экшн - игровой ремейк "Мулан", лучший фильм для семейного просмотра - анимационная полнометражка "Вперед", лучшая драма - "Гамильтон".

Лучшей актрисой публика признала Тиффани Хэддиш, актером - Уилла Смита, лучшим сериалом - "Анатомию страсти", лучшим драматическим телесериалом - "Ривердэйл", лучшим ситкомом - "Я никогда не…", лучшим фантастическим сериалом - "Вайнону Эрп".

Лучшим драматическим актером назван Лин-Мануэль Миранда, комедийной актрисой - Джои Кинг, главной экшн-звездой года признан Крис Хемсворт, а лучшими сериальными актером и актрисой - Коул Спроус и Эллен Помпео соответственно. Мэнди Мур названа лучшей актрисой драматического сериала, София Вергара - комедийного, а главной по реалити стала Хлоя Кардашьян.

Дженнифер Лопес вручили специальную награду - Icon Award.

Вела церемонию Деми Ловато.

Полный перечень многочисленных номинаций и их лидеров - здесь.