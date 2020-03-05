На большие экраны вышел новый проект студии Pixar. Мнения критиков парадоксальным образом разделились: одни хвалят анимационное приключение "Вперед" за новаторство, другие обвиняют создателей в недостатке оригинальности. Давайте разберемся, как такое возможно.

Главная фишка Pixar в том, что каждый мультфильм начинается с оригинальной идеи. Место действия "Вперед" - это мир европейских мифических существ, у которых прогресс развивался как у людей: с книгопечатанием, электричеством и интернетом. Из-за чего присущее вселенной волшебство со временем было утрачено. Вернуть его предстоит двум юным братьям-эльфам Иэну и Барли.

Иэн замкнутый и неуверенный в себе подросток, который нигде не находит себе места. Брат Иэна - полная противоположность, его очень много. По духу братья чем-то напоминают героев "Очень странных дел", к тому же Барли - большой фанат настолок типа "Подземелья и драконы".

Сравнивать "Вперед" с другими хитами мирового кинематографа в жанре городского фэнтези не вполне уместно. Лента не претендует на эпичность и зрелищность, ставка сделана на личные взаимоотношения героев и крепком юморе.

Новый для студии жанр оказался неисчерпаемым источником комического. Домашний питомец дракон, маленькие злобные феи-байкеры, бродячие единороги, забывшая свою чудовищную сущность мантикора - все эти комедийные персонажи с шутками и прибаутками готовят и ведут зрителей к двум очень серьезным темам.

Одна из них - переживание потери близкого человека, в частности отца братьев-эльфов - сама по себе давно уже не табуирована даже в детском кино. Еще в 1942 году мы плакали над мамой Бэмби, в 1994-м - над Муфасой, а совсем недавно в "Тайне Коко" слушали зажигательные мексиканские баллады потустороннего папы главного героя Мигеля. Но в случае "Вперед" реализация связи между миром живых и миром мертвых сперва кажется даже немного диковатой.

Однако сценаристам удается вырулить из неоднозначной ситуации и взять курс на очень трогательную и для многих личную тему отношений между двумя братьями, которые выросли без отца, но друг с другом. Отношения между ними комплексны и многогранны, это не простой шаблонный киношный антагонизм. Через него создатели персонажей попадают гораздо глубже, демонстрируют зрителям, как через конфликт можно прийти к пониманию взаимной ценности двух родных людей.

Психологизм отношений двух сестер в диснеевском "Холодном сердце" на фоне Иэна и Барли воспринимается теперь совсем поверхностно. Так или иначе, голливудская анимация углубляется в препарирование основ семейных отношений. И если тема мультика лично вам близка, степень его воздействия будет просто потрясающей.

Наверное, это главная сила "Вперёд". Поэтому на зрителей младшего школьного возраста (проект имеет рейтинг 6+) он может не оказать такого уж прям вау-эффекта, потому что рефлексировать свойственно более взрослым людям. Но зато их вдоволь посмешат единороги, драконы и злые феи на мотоциклах.

5