Компьютер научили определять происхождение вина по химическому составу

Ученые проанализировали фенольные вещества в составе вин (те составляющие, которые влияют на цвет, терпкость, горечь и аромат вин, и являются главным фактором различия между сортами вина) и изучили, как на них влияют климат, год производства и высота над уровнем моря. На основе полученных данных они научили компьютер определять место происхождения вина по его составу с точностью 53,2 процента.

Исследователей заботит понятие терруара - это совокупность факторов, влияющих на свойства вина. В это понятие входят тип почвы, средняя температура местности, влажность, сорта винограда и так далее. Факторы, которые включены в это понятие не являются общепризнанными это делает его одним из интригующих вопросов винного мира, который не перестают изучать.

Потому полученная химиками характеристика, по их мнению, поспособствует лучшему общению с потребителями и позиционированию аргентинских вин, поскольку изучали они именно их. Также данные будут полезны производителям для принятия решений, связанных с изготовлением вин. Статья опубликована в Scientific Reports.

В качестве объекта исследования ученые взяли вина из винограда сорта мальбек, который вырастили в 23 разных участков провинции Мендоса в Аргентине, где находится 77 процентов производства мальбека в мире. Вина для эксперимента были изготовлены в стандартных условиях виноделия в разные годы вина - 2016, 2017, 2018.

Ученые пользовались хемометрическими инструментами (когда химические данные получают с помощью математических методов обработки и добычи данных), чтобы классифицировать вина по году урожая, связать географические зоны с фенольный составом и оценить потенциал идентификации отдельных участков и года урожая. Данные проанализировали с помощью специальной программы. Компьютеры отсортировали вино местоположению, году урожая и другим признакам. 66,6 процентов данных использовали для обучения компьютера, а остальное - для проверки ошибок.

Исходными данными были концентрации основных фенольных примесей, которые были измерены для каждого участка земли. Тестирование показало ошибку в 46,72 процента - это означает, что ученые научили компьютер определять место происхождения вина по его составу с точностью 53,28 процента.