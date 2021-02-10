На совещании с членами правительства Владимир Путин призвал отказаться от "фокусов" при начислении зарплат ученым и сделать всю систему понятной, прозрачной и соответствующей майским указам. Крючкотворство и подгонка статистики недопустимы, предупредил он. Президент поручил кабинету министров совместно с губернаторами изучить в целом ситуацию с зарплатами бюджетников во всех сферах, а затем подготовить и реализовать решения, которые позволят устранить проблемы.

Игры в статистику

Напомним, что в понедельник этот вопрос - недостаточный уровень заработка ученых - громко прозвучал на заседании совета по науке и образованию. В среду на встрече с кабмином президент вновь вернулся к нему.

В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат бюджетников. В Послании 2019 года особо говорилось, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, "недопустимо какое-либо крючкотворство", напомнил вчера президент. И это требование никто не отменял. "Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб - важнейших для общества и страны сфер", - подчеркнул он.

Но бывает, что некоторые службы "играют в статистику", идет подгонка формальных показателей, заметил Путин. "В результате по отчетам все вроде бы как сходится, но подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал он. На заседании совета по науке и образованию в понедельник старший научный сотрудник Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина назвала цифры своей зарплаты - 25 тысяч рублей. И еще 6 тысяч надбавка. Путин заметил, что даже в сумме это не тянет на ориентиры, зафиксированные в майском указе 2012 года.

Считать не среднюю зарплату, а персональную

В среду президент попросил правительство совместно с регионами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников во всех сферах. "Современные цифровые и информационные возможности - мы это видели в условиях эпидемии - позволяют это сделать не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста", - сказал он.

"На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина", - заявил Путин. Такой анализ должен быть сделан не в среднем, нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника, распорядился он. И главное - надо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы. "Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. А система контроля, мониторинга ситуации - учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели", - подчеркнул президент.

Отдельно Путин поручил посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений, - разрыв бывает внушительным. "Если высчитывать среднюю зарплату, цифра на первый взгляд может получиться приличной, а на самом деле бывает так, что у одних густо, а у других пусто", - пояснил он.

Президент указал еще раз "посмотреть на всю "поляну", связанную с зарплатами в бюджетной сфере, и напомнил, что майский указ 2012 года никто не отменял, все его положения обязательны к исполнению.

Без фокусов и двойного толкования

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков сообщил, что в прошлом году среднемесячная зарплата Проскуриной составила 44 129 рублей. Средства учреждению были выделены, их распределяет руководство института. В 2020 году был выполнен показатель по зарплате в 200 процентов от средней по региону, заявил министр.

Это пример, чтобы проанализировать ситуацию в целом по отрасли, отреагировал Путин. Списочный состав института 388 человек, из них 80 работают не на полную ставку. Старшие научные сотрудники в среднем получают 77 600 рублей. Из них 71 человек - 222 процента от средней по экономике. На счетах к концу года у института было 30 млн рублей, их можно было бы направить на поддержание уровня зарплаты, заметил он.

Президент призвал отказаться от "фокусов" при начислении зарплат, подметив, что базовая ставка в одном регионе в похожих учреждениях даже на одной улице может существенно отличаться, это надо отрегулировать. Во-вторых, уровень зарплат научных сотрудников должен быть 200 процентов от средней зарплаты по экономике региона. Но считают, как оказалось, от среднего дохода от трудовой деятельности и цифры отличаются. "Когда мы говорим публично, много раз повторяем одно и то же - что средний показатель по экономике такой-то - люди же смотрят! Тем более научные сотрудники. Они считать-то умеют не хуже нас с вами, а может, и получше", - заметил Путин. "Надо так и сказать - от среднего дохода от трудовой деятельности и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было ясно, прозрачно и понятно", - указал он и призвал задуматься о совершенствовании методики расчета зарплат.

Все должно быть понятно не только министрам, но и гражданам

Владимир Путин напомнил, что есть пять категорий научных сотрудников с градацией зарплат, и поручил установить нижнюю границу. Также он предложил распространить на руководителей научных учреждений критерий оценки эффективности, который применяется к ректорам: учитывать, сколько сотрудников получают зарплату не менее 200 процентов от средней по экономике региона, а сколько нет. Тогда, возможно, это стимулировало бы их не отвлекать средства на вопросы второстепенного характера, если есть возможность поддерживать требуемый указом уровень зарплат.

Путин вспомнил слова Александра III: "Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин - был такой министр путей сообщения - тут уже непонятно ни мне, ни ему". Так что надо объяснять так, чтобы было понятно всем. "Здесь нет ничего сложного, люди разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает - говорят одно, а на самом деле на практике другое", - заявил президент и попросил не допускать ничего подобного в будущем. Тогда диалог с гражданами и доверие к власти будет еще больше, чем сегодня, хотя и сейчас в целом все в порядке, сказал он. "Но такие огрехи, безусловно, надо зачистить", - указал Путин.

Граждане на бирже: защитить от обмана

На совещании также обсудили тему финансовых инструментов. За прошлый год беспрецедентное количество людей пришли на фондовый рынок, проинвестировали уже 10 трлн рублей, констатировал Путин. Здесь перерегулировать ничего нельзя, как и с продуктами питания, предостерег он. Но нужно подумать, как защитить интересы граждан. "Нам не нужно здесь второе издание обманутых вкладчиков, дольщиков", - предостерег президент, добавив, что уже наверняка появляются посреднические конторы, которые обещают манну небесную.

Президент - министрам: Мы видим, что некоторые наши службы играют в статистику, видим определенную подгонку формальных показателей

"В прошлом году резко возрос интерес граждан к инструментам финансового рынка", - подтвердил глава минфина Антон Силуанов. Причины - низкие ставки по депозитам, развитие цифровых технологий и доступность открытия инвестиционных счетов. И нельзя допустить, чтобы на фондовом рынке была возможность вводить людей в заблуждение. Внесен законопроект, защищающий граждан от агрессивной маркетинговой политики посредников и финансовых институтов, рассказал он. Документ будет рассмотрен в феврале-марте и предотвратит возможность обмана граждан обещаниями быстрых и высоких заработков. Правительство и ЦБ также работают над стратегией развития финансовых рынков.