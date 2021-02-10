Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"

Владимир Путин заявил, что за прошлый год беспрецедентное количество людей пришло на фондовый рынок. По словам президента, объем вложений россиян на фондовом рынке достиг 10 триллионов рублей.

"Отдаю себе отчет в том, что здесь перерегулировать ничего нельзя, также как и в случае с продуктами питания и другими товарами широкого пользования", - отметил президент РФ в ходе совещания с членами правительства. Но Путин призвал подумать о том, как защитить интересы граждан.

"Нам ни в коем случае не нужно второе издание обманутых вкладчиков, обманутых дольщиков условно, конечно", - сказал Путин, указав на появление посреднических контор на рынке ценных бумаг, которые обещают "манну небесную".

Министр финансов Антон Силуанов в свою очередь сообщил, что Госдума в феврале-марте рассмотрит законопроект по защите граждан при инвестициях в сложные инвестпродукты.