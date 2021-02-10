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10.02.2021 16:01
Рубрика: Власть

Путин призвал объяснять людям, как рассчитывается зарплата бюджетников

Текст: Ксения Воронцова
Владимир Путин призвал объяснять гражданам, как рассчитывается зарплата сотрудников бюджетной сферы, вспомнив слова Александра III о докладах министров.
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ. Фото: Михаил Климентьев/ РИА Новости
Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
Путин указал на недостатки системы начисления зарплат ученым

Президент на совещании с членами правительства, заслушав выступления глав ведомств, привел слова Александра III. "Он как-то сказал: "Когда докладывает Дурново, министр внутренних дел, мне все понятно. Но похоже, ему не понятно. Когда докладывает Витте, теперь уже ему все понятно, мне не понятно. Когда Кривошеин - был такой министр путей сообщений - тут уже непонятно ни мне, ни ему", - рассказал Владимир Путин.

Он призвал объяснять, как формируются заплаты бюджетников. "Средняя заработная плата по региону, средний доход по региону. А высчитываем мы (зарплаты - прим. "РГ") для научной сферы - 200% от среднего дохода от трудовой деятельности по региону. Надо объяснить, что это такое", - сказал президент.

По его словам, все должно быть понятно и прозрачно, и не только министрам, а гражданам. "Здесь нет ведь ничего сложного, я уверяю вас. Люди в этом разберутся. Но тогда не будет складываться впечатление, что власть их надувает - говорят одно, а на самом деле, на практике другое", - отметил Путин. Он призвал учесть это обстоятельство и ничего подобного не допускать.

Путин поручил устранить проблемы с зарплатами бюджетников

Текст: Кира Латухина
Президент попросил кабмин совместно с регионами оперативно и внимательно изучить ситуацию с зарплатами бюджетников во всех сферах. Нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника, а затем подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Прежде чем перейти к повестке - совершенствованию процедуры банкротства, Владимир Путин вернулся к вопросу, который громко прозвучал на днях на совете по науке и образованию: уровню зарплат научных сотрудников.

Фото: Вести.Ru
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В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. При этом в Послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, "не допустимо какое-либо крючкотворство", заявил президент. "Это требование никто не отменял", - подчеркнул он.

"Вместе с тем порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется", - продолжил Путин. Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, важнейших для общества и страны сфер, напомнил он.

Но бывает, что некоторые службы "играют в статистику", происходит подгонка формальных показателей, заметил президент. "В результате по отчетам все вроде бы как сходится, а подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят... на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал он. Это все и прозвучало на заседании совета по науке и образованию. Участница дискуссии, Анастасия Проскурина, старший научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН, назвала цифры своей зарплаты - 25 тысяч рублей. И еще 6 тысяч рублей надбавка. И Путин тогда заметил, что даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в майском указе 2012 года.

Президент попросил правительство совместно с регионами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников вообще, во всех сферах. "Современные цифровые и информационные возможности - мы это видели в условиях эпидемии - позволяют это сделать не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста", - сказал он.

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"На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина", - заявил Путин. Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций, нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника, поставил задачу президент. И главное - надо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы, распорядился он. "Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. А система контроля, мониторинга ситуации - учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели", - подчеркнул Путин.

Отдельно президент поручил посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. "Не секрет, что разрыв бывает очень внушительным", - сравнил он. "Если высчитывать среднюю зарплату, цифра на первый взгляд может получиться приличной, а на самом деле бывает так, что у одних густо, а у других пусто", - добавил Путин.

Президент указал еще раз "посмотреть на всю "поляну", связанную с зарплатами в бюджетной сфере" и напомнил, что майский указ 2012 года никто не отменял - "все его положения обязательны к исполнению".

Путин указал на недостатки системы начисления зарплат ученым

Текст: Галина Мисливская
Президент России Владимир Путин считает, что руководство научных институтов должно отказаться от разного рода "фокусов" при начислении зарплат сотрудникам и сделать всю эту систему понятной, прозрачной и соответствующей содержанию майских указов 2012 года.

В среду Путин провел совещание с членами правительства РФ, на котором отдельно обсудил этот вопрос после того, как старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства на низкую зарплату.

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По словам министра образования РФ Валерия Фалькова, ведомство выполнило все свои обязательства перед институтом в полном объеме и в срок, а решение по распределению денег между сотрудниками принимает руководство научной организации.

Выслушав министра, Путин указал на несколько "фокусов", которыми пользуются руководители в процессе начисления зарплат. Первое - базовая ставка в одном регионе в похожих учреждениях может существенно отличаться. "Если настолько это не отрегулировано, что на одной улице в однотипных учреждениях могут отличаться базовые ставки, здесь есть о чем подумать", - заметил президент.

Второе - уровень зарплат научных сотрудников должен составлять 200% от средней зарплаты по экономике региона. "Но считают это, как выяснилось, не от среднего по экономике, а от среднего дохода от трудовой деятельности. А этот показатель, насколько я понимаю, отличается от среднего по экономике", - подчеркнул Путин.

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"Когда мы говорим публично, много раз повторяем одно и то же, что средний показатель по экономике такой-то, люди же смотрят. Тем более научные сотрудники. Они считать-то умеют не хуже нас с вами, а может, и получше", - сказал он, обращаясь к Фалькову.

"Надо так и сказать, от среднего дохода от трудовой деятельности и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было ясно, прозрачно и понятно. Прошу вас обратить на это внимание", - добавил президент.

Третье - надо задуматься о совершенствовании самой методики расчета зарплат и исчисления процентов от средних показателей по экономике. Глава государства попросил "Минфин и профильные ведомства к этому вернуться".

Также Путин напомнил, что есть пять категорий научных сотрудников с соответствующей градацией зарплат. Это справедливый подход, но надо установить нижнюю границу зарплаты научного сотрудника, чтобы у руководителей не было соблазна снижать ее до уровня МРОТ.

Фото: iStock
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"Это недопустимо в данной сфере совершенно точно. Когда молодой специалист идет на работу, он должен понимать, куда он идет и сколько будет получать. Государство должно отрегулировать этот вопрос", - заявил президент.

Кроме того, он предложил распространить на руководителей научных учреждений критерий оценки эффективности их работы, который действует в отношении ректоров вузов, а именно учитывать, сколько сотрудников получают зарплату не менее 200% от средней по экономике региона, а сколько не получают.

"Тогда, может быть, это стимулировало бы руководителей научных учреждений не отвлекать имеющиеся у них средства на вопросы второстепенного характера, если есть возможность поддерживать соответствующий, необходимый и требуемый указом президента от 2012 года уровень заработных плат. Прошу провести соответствующую работу и доложить у ее результатах", - распорядился глава государства.

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