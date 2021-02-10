Путин призвал объяснять людям, как рассчитывается зарплата бюджетников

Президент попросил кабмин совместно с регионами оперативно и внимательно изучить ситуацию с зарплатами бюджетников во всех сферах. Нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника, а затем подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы. Об этом глава государства заявил на совещании с членами правительства, которое прошло в режиме видеоконференции.

Прежде чем перейти к повестке - совершенствованию процедуры банкротства, Владимир Путин вернулся к вопросу, который громко прозвучал на днях на совете по науке и образованию: уровню зарплат научных сотрудников.

В 2018 году правительство отчиталось о выполнении майского указа в части повышения зарплат работников бюджетной сферы. При этом в Послании 2019 года особо было обращено внимание и федеральных, и региональных властей, что достигнутый уровень оплаты труда снижаться не должен, "не допустимо какое-либо крючкотворство", заявил президент. "Это требование никто не отменял", - подчеркнул он.

"Вместе с тем порой мы видим, что по сути поставленной задачи многое в мелочах меняется", - продолжил Путин. Смысл не в отчетах, а в том, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда специалистов здравоохранения, образования, культуры, социальных служб, важнейших для общества и страны сфер, напомнил он.

Но бывает, что некоторые службы "играют в статистику", происходит подгонка формальных показателей, заметил президент. "В результате по отчетам все вроде бы как сходится, а подчас за счет различных ухищрений, когда специалистов переводят... на сокращенный режим работы, на половину или на четверть ставки, нагрузка при этом не снижается, а то и растет", - сказал он. Это все и прозвучало на заседании совета по науке и образованию. Участница дискуссии, Анастасия Проскурина, старший научный сотрудник одного из институтов Сибирского отделения РАН, назвала цифры своей зарплаты - 25 тысяч рублей. И еще 6 тысяч рублей надбавка. И Путин тогда заметил, что даже в сумме это не тянет на заданные ориентиры, зафиксированные в майском указе 2012 года.

Президент попросил правительство совместно с регионами оперативно и крайне внимательно изучить положение дел с уровнем зарплат бюджетников вообще, во всех сферах. "Современные цифровые и информационные возможности - мы это видели в условиях эпидемии - позволяют это сделать не только в отношении каждой бюджетной организации, но и каждого конкретного специалиста", - сказал он.

"На выходе должна быть полная, объективная, исчерпывающая картина", - заявил Путин. Такой анализ должен быть сделан не в среднем, лишь на уровне организаций, нужно вникнуть в ситуацию каждого сотрудника, поставил задачу президент. И главное - надо подготовить и реализовать предметные решения, которые позволят устранить выявленные проблемы, распорядился он. "Ключевое требование здесь - оплата труда в бюджетной сфере должна быть прозрачной, понятной и справедливой. А система контроля, мониторинга ситуации - учитывать положение, доход каждого конкретного специалиста, а не только усредненные показатели", - подчеркнул Путин.

Отдельно президент поручил посмотреть, как соблюдаются нормы, устанавливающие соотношение уровня зарплат сотрудников и руководителей учреждений. "Не секрет, что разрыв бывает очень внушительным", - сравнил он. "Если высчитывать среднюю зарплату, цифра на первый взгляд может получиться приличной, а на самом деле бывает так, что у одних густо, а у других пусто", - добавил Путин.

Президент указал еще раз "посмотреть на всю "поляну", связанную с зарплатами в бюджетной сфере" и напомнил, что майский указ 2012 года никто не отменял - "все его положения обязательны к исполнению".