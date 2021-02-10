Путин указал на недостатки системы начисления зарплат ученым

Президент России Владимир Путин считает, что руководство научных институтов должно отказаться от разного рода "фокусов" при начислении зарплат сотрудникам и сделать всю эту систему понятной, прозрачной и соответствующей содержанию майских указов 2012 года.

В среду Путин провел совещание с членами правительства РФ, на котором отдельно обсудил этот вопрос после того, как старший научный сотрудник Института цитологии и генетики СО РАН Анастасия Проскурина пожаловалась главе государства на низкую зарплату.

По словам министра образования РФ Валерия Фалькова, ведомство выполнило все свои обязательства перед институтом в полном объеме и в срок, а решение по распределению денег между сотрудниками принимает руководство научной организации.

Выслушав министра, Путин указал на несколько "фокусов", которыми пользуются руководители в процессе начисления зарплат. Первое - базовая ставка в одном регионе в похожих учреждениях может существенно отличаться. "Если настолько это не отрегулировано, что на одной улице в однотипных учреждениях могут отличаться базовые ставки, здесь есть о чем подумать", - заметил президент.

Второе - уровень зарплат научных сотрудников должен составлять 200% от средней зарплаты по экономике региона. "Но считают это, как выяснилось, не от среднего по экономике, а от среднего дохода от трудовой деятельности. А этот показатель, насколько я понимаю, отличается от среднего по экономике", - подчеркнул Путин.

"Когда мы говорим публично, много раз повторяем одно и то же, что средний показатель по экономике такой-то, люди же смотрят. Тем более научные сотрудники. Они считать-то умеют не хуже нас с вами, а может, и получше", - сказал он, обращаясь к Фалькову.

"Надо так и сказать, от среднего дохода от трудовой деятельности и объяснить, что это такое. Нужно, чтобы в этих вопросах не было никакого двойного толкования, чтобы все было ясно, прозрачно и понятно. Прошу вас обратить на это внимание", - добавил президент.

Третье - надо задуматься о совершенствовании самой методики расчета зарплат и исчисления процентов от средних показателей по экономике. Глава государства попросил "Минфин и профильные ведомства к этому вернуться".

Также Путин напомнил, что есть пять категорий научных сотрудников с соответствующей градацией зарплат. Это справедливый подход, но надо установить нижнюю границу зарплаты научного сотрудника, чтобы у руководителей не было соблазна снижать ее до уровня МРОТ.

"Это недопустимо в данной сфере совершенно точно. Когда молодой специалист идет на работу, он должен понимать, куда он идет и сколько будет получать. Государство должно отрегулировать этот вопрос", - заявил президент.

Кроме того, он предложил распространить на руководителей научных учреждений критерий оценки эффективности их работы, который действует в отношении ректоров вузов, а именно учитывать, сколько сотрудников получают зарплату не менее 200% от средней по экономике региона, а сколько не получают.

"Тогда, может быть, это стимулировало бы руководителей научных учреждений не отвлекать имеющиеся у них средства на вопросы второстепенного характера, если есть возможность поддерживать соответствующий, необходимый и требуемый указом президента от 2012 года уровень заработных плат. Прошу провести соответствующую работу и доложить у ее результатах", - распорядился глава государства.